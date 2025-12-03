Thị trường tiền số hôm nay, 3-12: Biến động mạnh của Bitcoin giống hệt cổ phiếu Google

Tối 3-12, thị trường tiền số ghi nhận nhịp phục hồi mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin đã tăng hơn 6%, giao dịch quanh mức 93.000 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng bật tăng, như Solana tăng hơn 10% lên 142 USD; Ethereum tăng gần 10% lên 3.080 USD; BNB tăng hơn 7% lên 902 USD; XRP tăng gần 7% lên 2,1 USD.

Theo Cointelegraph, chuyên gia vĩ mô Gert Van Lagen cho biết một tín hiệu quen thuộc vừa xuất hiện trên biểu đồ dài hạn của Bitcoin, thường báo hiệu khả năng xuất hiện một nhịp tăng rất mạnh.

Tín hiệu này xuất phát từ chỉ báo đo độ giãn giữa hai đường giới hạn trên - dưới của giá, thể hiện mức độ biến động của thị trường. Hiện chỉ báo đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay trên khung thời gian tháng.

Bitcoin đang tăng mạnh lên vùng 93.000 USD Nguồn: OKX

Lịch sử cho thấy mỗi khi chỉ số này rơi xuống vùng cực thấp, Bitcoin thường bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.

"Trong quá khứ, mỗi lần tín hiệu này xuất hiện, giá Bitcoin đều tăng nhanh theo dạng dựng đứng" - Van Lagen nhận định.

Ông dẫn ví dụ đầu tháng 11-2023, khi tín hiệu tương tự xuất hiện và giá Bitcoin sau đó đã tăng gấp đôi chỉ trong bốn tháng.

Theo Van Lagen, Bitcoin hiện có thể đang chuẩn bị cho một nhịp tăng cuối cùng lên mức cao mới trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh.

Ông cho rằng mô hình giá hiện nay "giống hệt cổ phiếu Google trước đợt tăng cuối cùng ngay trước khủng hoảng tài chính 2008", khi mức biến động giảm dần rồi bị phá vỡ, dẫn đến một biến động mạnh theo chiều đi xuống.

Dù vậy, thị trường vẫn giữ tâm lý thận trọng trong tuần này trước khi có các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Trong hôm nay, giá Bitcoin đã lên mức cao nhất hơn hai tuần, tiến sát 94.000 USD sau tin đồn Mỹ có thể bổ nhiệm một chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang có quan điểm cởi mở hơn với ngành tiền số.

Nhà giao dịch Daan Crypto Trades cho biết Bitcoin đã hình thành một đỉnh mới và đáy mới cao hơn, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đã quay trở lại. Tuy nhiên, ông cho rằng cần theo dõi khả năng Bitcoin duy trì được vùng giá hiện tại để xác nhận đà tăng bền vững.

Một yếu tố quan trọng khác là vùng giá quanh 93.500 USD - mức mở cửa của năm 2025.

Chuyên gia Rekt Capital nhận định Bitcoin vẫn còn một tháng để tăng thêm khoảng 2% nhằm đóng cửa năm trên mốc 93.500 USD, qua đó giữ cho nến năm 2025 kết thúc với sắc xanh.