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Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-6: Ai đang bán tháo Bitcoin?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong các quỹ đầu tư Bitcoin, IBIT của BlackRock ghi nhận mức rút vốn lớn nhất, khoảng 3,3 tỉ USD, chiếm gần 75% tổng giá trị rút

Tối 4-6, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 4,5%, chỉ còn 63.800 USD. Nhiều đồng tiền số khác cũng đồng loạt suy yếu, trong đó Ethereum, BNB, XRP mất trên 4%, còn Solana giảm gần 6%.

Theo Cointelegraph, đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 13 liên tiếp, mức dài nhất từ trước đến nay. Xu hướng này phản ánh nhu cầu đối với Bitcoin đang suy yếu rõ rệt.

Số liệu từ SoSoValue cho thấy riêng trong ngày thứ Tư, các quỹ ETF Bitcoin đã bị rút ròng 396,6 triệu USD, nâng tổng giá trị rút vốn trong chuỗi này lên khoảng 4,4 tỉ USD. Con số này đã vượt xa kỷ lục trước đó là 8 phiên rút vốn liên tiếp vào tháng 2-2025, với khoảng 3,2 tỉ USD bị rút.

Kể từ khi làn sóng rút vốn bắt đầu từ ngày 15-5, giá Bitcoin đã giảm khoảng 21%, từ vùng 80.000 USD xuống còn khoảng 63.400 USD.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể đến từ nhu cầu suy yếu, áp lực bán từ nhà đầu tư nắm giữ lâu năm, cùng hoạt động bán ra từ phía thợ đào.

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Bitcoin đang giao dịch tại 63.800 USD Nguồn: OKX

Trong các quỹ, IBIT của BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, ghi nhận mức rút vốn lớn nhất, khoảng 3,3 tỉ USD, chiếm gần 75% tổng giá trị rút. Theo sau là FBTC của Fidelity với khoảng 456,6 triệu USD và GBTC của Grayscale với khoảng 303,6 triệu USD.

Trong 30 ngày gần đây, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã bị rút tổng cộng khoảng 51.726 Bitcoin, tương đương gần 5 tỉ USD. Tính đến đầu tuần, lượng Bitcoin nắm giữ của IBIT đạt khoảng 786.800 Bitcoin, FBTC là 181.770 Bitcoin và GBTC khoảng 146.400 Bitcoin.

Diễn biến rút vốn và giảm giá hiện tại được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn sau sự cố sụp đổ của hệ sinh thái Terra/Luna năm 2022.

Theo CryptoQuant, nhu cầu đối với Bitcoin đã giảm khoảng 501.000 BTC chỉ trong một tháng – mức giảm nhanh nhất kể từ tháng 5-2022.

Hiện giới phân tích vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân chính gây áp lực lên thị trường. Một số ý kiến cho rằng các tổ chức lớn vẫn đang mua vào trong dài hạn, trong khi lực bán chủ yếu đến từ các nhà đầu tư lâu năm.

Ngược lại, có quan điểm cho rằng biến động mạnh xuất phát từ các giao dịch vay mượn và việc bị buộc bán khi giá giảm, khiến thị trường càng thêm dao động.

Một số chuyên gia nhận định việc các nhà đầu tư sớm và thợ đào bán ra có thể là dấu hiệu nguồn cung đang dịch chuyển sang các tổ chức và nhà đầu tư truyền thống. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định hơn trong dài hạn, dù ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Dù dòng tiền rút ra mạnh, một số tổ chức tài chính lớn cho rằng lượng Bitcoin do các quỹ ETF nắm giữ nhìn chung vẫn ổn định kể từ tháng 2 đến nay, cho thấy cấu trúc thị trường chưa bị suy yếu.

Tuy vậy, các động thái bán ra từ doanh nghiệp gần đây đang góp phần làm gia tăng tâm lý bi quan trong ngắn hạn, trong bối cảnh giá Bitcoin vẫn chịu áp lực giảm.

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