Thị trường tiền số hôm nay, 5-11: Liệu lịch sử có lặp lại sau 3 năm?

Tối 5-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều khi Bitcoin (BTC) giảm 0,7%, xuống vùng 102.690 USD, theo dữ liệu từ sàn OKX.

Các đồng khác như Ethereum (ETH) giảm 4% còn 3.348 USD, Solana (SOL) giảm 1,5% còn 158 USD. Ngược lại, XRP tăng 0,7% lên 2,2 USD và BNB tăng hơn 1% lên 956 USD.

Theo Cointelegraph, trong hôm nay, Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 99.000 USD, mức thấp nhất trong nhiều tháng, làm dấy lên lo ngại chu kỳ giảm giá mới có thể đang bắt đầu.

Dữ liệu từ Coinbase cho thấy đồng tiền số lớn nhất thị trường có thời điểm chạm 98.900 USD trước khi phục hồi lên quanh 101.800 USD, đồng thời thủng đường trung bình 365 ngày. Đây là một chỉ báo quan trọng thể hiện xu hướng chung của thị trường đang suy yếu.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 102.690 USD Nguồn: OKX

Ông Julio Moreno, Giám đốc nghiên cứu của CryptoQuant, cảnh báo việc Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng này từng là tín hiệu cho thấy giai đoạn giảm mạnh năm 2022, tức cách đây 3 năm, và kịch bản tương tự có thể lặp lại nếu giá không sớm phục hồi.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Bitcoin đã mất hơn 20% giá trị so với đỉnh 126.000 USD hồi đầu tháng 10 là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đang hình thành.

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích vẫn lạc quan, coi đây chỉ là một nhịp điều chỉnh trong chu kỳ tăng của năm 2025.

Thống kê cho thấy sau những đợt giảm tương tự, Bitcoin thường phục hồi khoảng 40% trong vòng hai tháng.

Giới phân tích nhận định mốc 100.000 USD tiếp tục là ranh giới then chốt. Nếu giữ vững, thị trường nhiều khả năng đang trong giai đoạn tích lũy trước khi bật tăng trở lại vào cuối năm, thường được gọi là “hiệu ứng Giáng sinh”.

Dù vậy, xu hướng sắp tới của Bitcoin vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình hình chính trị tại Mỹ trong những tuần tới.