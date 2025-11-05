Thị trường tiền số hôm nay, 5-11: Liệu lịch sử có lặp lại sau 3 năm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 5-11: Liệu lịch sử có lặp lại sau 3 năm?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc Bitcoin mất hơn 20% giá trị so với vùng 126.000 USD hồi đầu tháng 10 cho thấy dấu hiệu giảm có thể đang hình thành

Tối 5-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều khi Bitcoin (BTC) giảm 0,7%, xuống vùng 102.690 USD, theo dữ liệu từ sàn OKX.

Các đồng khác như Ethereum (ETH) giảm 4% còn 3.348 USD, Solana (SOL) giảm 1,5% còn 158 USD. Ngược lại, XRP tăng 0,7% lên 2,2 USD và BNB tăng hơn 1% lên 956 USD.

Theo Cointelegraph, trong hôm nay, Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 99.000 USD, mức thấp nhất trong nhiều tháng, làm dấy lên lo ngại chu kỳ giảm giá mới có thể đang bắt đầu.

Dữ liệu từ Coinbase cho thấy đồng tiền số lớn nhất thị trường có thời điểm chạm 98.900 USD trước khi phục hồi lên quanh 101.800 USD, đồng thời thủng đường trung bình 365 ngày. Đây là một chỉ báo quan trọng thể hiện xu hướng chung của thị trường đang suy yếu.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-11: Liệu lịch sử có lặp lại sau 3 năm? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 102.690 USD Nguồn: OKX

Ông Julio Moreno, Giám đốc nghiên cứu của CryptoQuant, cảnh báo việc Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng này từng là tín hiệu cho thấy giai đoạn giảm mạnh năm 2022, tức cách đây 3 năm, và kịch bản tương tự có thể lặp lại nếu giá không sớm phục hồi.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Bitcoin đã mất hơn 20% giá trị so với đỉnh 126.000 USD hồi đầu tháng 10 là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể đang hình thành.

Tuy nhiên, không ít nhà phân tích vẫn lạc quan, coi đây chỉ là một nhịp điều chỉnh trong chu kỳ tăng của năm 2025.

Thống kê cho thấy sau những đợt giảm tương tự, Bitcoin thường phục hồi khoảng 40% trong vòng hai tháng.

Giới phân tích nhận định mốc 100.000 USD tiếp tục là ranh giới then chốt. Nếu giữ vững, thị trường nhiều khả năng đang trong giai đoạn tích lũy trước khi bật tăng trở lại vào cuối năm, thường được gọi là “hiệu ứng Giáng sinh”.

Dù vậy, xu hướng sắp tới của Bitcoin vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình hình chính trị tại Mỹ trong những tuần tới.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

(NLĐO)- Bitcoin đang giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 3-11: Bitcoin sắp gặp sóng gió

(NLĐO) - Một số chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 2-11: Cảnh báo chiêu lừa có thể khiến nhà đầu tư mất sạch

(NLĐO)- Giới phân tích nhận định Bitcoin chỉ bứt phá khi vượt 116.000 USD hoặc giảm dưới 107.000 USD.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo