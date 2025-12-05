Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư

Tối 5-12, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, còn 90.615 USD.

Các đồng tiền khác như Ethereum, BNB cũng giảm trên 2%, lần lượt còn 3.110 USD và 887 USD; XRP giảm hơn 3%, còn 2 USD, trong khi Solana giảm mạnh nhất, gần 5%, xuống 136 USD.

Theo đài CNBC, sau khi giảm mạnh từ mức cao kỷ lục gần đây, Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức lợi nhuận từ đầu năm.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò thực sự của đồng tiền này trong danh mục đầu tư: Khi nào Bitcoin mới có thể được xem như một nơi lưu giữ giá trị ổn định?

Bitcoin đang giao dịch ở mức 90.615 USD Nguồn: OKX

"Bitcoin vẫn cần chứng minh khả năng của mình như một 'vàng kỹ thuật số' trong thời gian dài" - ông Nate Geraci, Chủ tịch NovaDius Wealth Management, nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng Bitcoin chỉ mới 15–16 năm và hiện vẫn biến động mạnh, trong khi vàng đã tồn tại hàng ngàn năm.

Trong quá khứ, Bitcoin từng tăng giá mạnh khi thị trường chứng khoán biến động, nhưng gần đây, khi cổ phiếu công nghệ giảm, hầu hết các đồng tiền số, bao gồm Bitcoin, cũng lao dốc, thậm chí giảm sâu hơn thị trường chứng khoán.

Dù vậy, so với đầu năm 2024, Bitcoin vẫn tăng gấp đôi giá trị, nhờ dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin mới.

Geraci cho rằng đợt giảm gần đây chủ yếu do các nhà đầu tư dùng đòn bẩy trong giao dịch crypto, dẫn đến việc bán tháo.

Ngoài Bitcoin, các quỹ đầu tư theo chỉ số crypto - đầu tư vào rổ nhiều loại tiền số, được kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng hầu hết các đồng crypto khác vẫn giống cổ phiếu công nghệ, dễ giảm giá theo thị trường và là tài sản rủi ro cao.