Thị trường tiền số hôm nay, 6-12: Dấu hiệu bất thường của Bitcoin xuất hiện trên sàn Binance

Tối 6-12, thị trường tiền số ghi nhận đà giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin mất gần 1%, giao dịch quanh mức 89.730 USD.

Giá nhiều đồng tiền số khác cũng đi xuống. Ethereum giảm gần 2%, còn 3.050 USD; Solana giảm tương tự, xuống 133 USD. XRP giảm 1%, còn 2 USD. Riêng BNB tăng nhẹ 0,2%, lên 890 USD.

Theo Cointelegraph, diễn biến của giá Bitcoin trong ngắn hạn đang chịu tác động đáng kể từ các biến động xuất hiện trên sàn Binance.

Nhiều dấu hiệu cho thấy áp lực bán gia tăng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khác thường và thị trường bước vào giai đoạn dễ biến động mạnh.

Một chỉ số theo dõi hoạt động của nhóm nhà đầu tư lớn cho thấy lượng Bitcoin được đưa lên các sàn giao dịch đang tăng rõ rệt.

Trên Binance, chỉ số này đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4. Việc các nhà đầu tư lớn liên tục chuyển tài sản lên sàn thường cho thấy họ đang chuẩn bị cho giai đoạn phân phối, nhất là khi giá Bitcoin vẫn chưa thể giữ vững ngưỡng 93.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 89.730 USD Nguồn: OKX

Điều này phản ánh lực cản phía trên mạnh hơn và nguy cơ giá phải quay về kiểm tra các vùng hỗ trợ trước khi có cơ hội tăng trở lại.

Dữ liệu theo dõi dòng tiền cũng ghi nhận lượng Bitcoin đổ vào Binance trong 30 ngày qua tăng vọt, gần chạm mức cao nhất trong năm.

Trong quá khứ, những thời điểm tương tự thường diễn ra ngay trước các nhịp điều chỉnh mạnh.

Song song đó, Binance tiếp tục dẫn đầu thị trường về lượng giao dịch nạp USDT trong tuần, vượt xa các sàn lớn khác.

Dòng tiền này cho thấy nhà đầu tư đang chuẩn bị cho các động thái giao dịch nhanh - từ mua vào khi giá giảm cho đến điều chỉnh vị thế trong giai đoạn nhiều biến động.

Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực bán hiện tăng mạnh, đây được đánh giá là tín hiệu thị trường sắp bước vào chu kỳ biến động lớn, thay vì xu hướng tích lũy dài hạn.

Nếu giá Bitcoin đánh mất mốc 90.000 USD, lượng tiền chờ sẵn trên sàn có thể khiến đà giảm diễn ra nhanh và mạnh hơn.

Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này được giữ vững, thị trường có thể chứng kiến một nhịp phục hồi mang tính phản ứng trong ngắn hạn.