Thị trường vàng TP HCM đón làn gió mới

Cuối ngày 7-1, các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức mua vào 156,1 triệu đồng/lượng và bán ra 158,1 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng nhẫn thương hiệu SJC cũng neo ở vùng đỉnh, giao dịch trong khoảng 151,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chấp nhận mua giá cao

Giữa lúc giá vàng neo cao, thị trường TP HCM ghi nhận sự gia nhập của một thương hiệu vàng lâu đời từ phía Bắc, đã tạo ra làn gió mới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Theo quan sát, dù mới mở cửa kinh doanh được vài ngày nhưng cửa hàng của Công ty Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, không khí giao dịch luôn tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối. Đây là chi nhánh đầu tiên tại TP HCM của thương hiệu đã có 32 năm tuổi đời tại Hà Nội.

Khách mua vàng ở cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải tại TP HCM, ngày 7-1

Điểm đáng chú ý là dòng người xếp hàng bốc số, chờ đợi không chỉ để mua các loại nhẫn tròn trơn hay vàng miếng truyền thống mà tập trung vào sản phẩm Tiểu Kim Cát, loại vàng tích lũy có trọng lượng chỉ 0,1 chỉ (1 phân) của thương hiệu này.

Nhân viên cửa hàng cho biết dù có trọng lượng nhỏ nhưng sản phẩm này được bán ra bằng với vàng nhẫn 24K, tới 1,585 triệu đồng, tức 15,85 triệu đồng/chỉ, cao hơn cả vàng miếng SJC. Mỗi ngày, cửa hàng phát tối đa 300 phiếu mua cho sản phẩm này (tương đương 3 lượng vàng).

"Chúng tôi khá bất ngờ khi chỉ mới hoạt động khoảng một tuần nhưng lượng khách đến rất đông. Riêng 300 sản phẩm vàng 0,1 chỉ thường xuyên "cháy hàng" ngay trong buổi sáng. Bên cạnh đó, các loại nhẫn trơn 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 lượng cũng ghi nhận sức mua lớn" - nhân viên này chia sẻ.

Chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng lý giải trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung diện rộng, người dân thường sẽ chấp nhận mức giá cao hơn để sở hữu được vàng thực ngay lập tức thay vì phải về tay không.

Chị Minh Tâm (ngụ phường Hạnh Thông, TP HCM) cho biết chị cùng bạn đến xếp hàng để mua 2 chỉ vàng nhẫn trơn 24K với giá 15,85 triệu đồng/chỉ để tích lũy, nên cũng không ngại chờ đợi lâu, vì vàng ở các thương hiệu khác rất khó mua.

Đáp ứng nhu cầu, tâm lý

Thực tế, thời gian qua, người dân phản ánh rất khó mua được vàng miếng SJC hay vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn do nguồn cung hạn chế. Khách hàng thường phải xếp hàng rất lâu hoặc chịu quy định giới hạn số lượng mua (ví dụ mỗi người chỉ được mua 1 chỉ/ngày).

Trong khi đó, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết trong tuần đầu khai trương, đơn vị này áp dụng chính sách không giới hạn số lượng bán ra. Thực tế đã có những khách hàng mua tới 10 lượng vàng hoặc nhiều hơn vẫn được đáp ứng ngay lập tức. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này dự kiến mở thêm cửa hàng thứ 2 tại TP HCM trước Tết Nguyên đán 2026 và nâng tổng số lên 6 điểm bán trong năm nay.

Nhìn nhận về hiện tượng này, chuyên gia vàng Trần Duy Phương đánh giá việc các thương hiệu phía Bắc như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý hay trước đó là DOJI lần lượt mở rộng thị phần vào TP HCM là tín hiệu tích cực, giúp gia tăng tính cạnh tranh. "Việc tung ra vàng 0,1 chỉ (giá khoảng 1,58 triệu đồng) đã đánh trúng tâm lý người dân muốn tích lũy nhưng vốn mỏng. Khi giá một lượng vàng vượt ngưỡng 158 triệu đồng, mức rất cao so với thu nhập trung bình, thì các sản phẩm chia nhỏ này trở nên vừa túi tiền" - ông Phương phân tích sâu hơn về chiến lược sản phẩm.

Chuyên gia này cũng nhận định việc nguồn cung vàng nhẫn dồi dào đang giúp định hướng lại thói quen mua vàng của người dân. Khách hàng dần chấp nhận chuyển từ vàng miếng SJC sang vàng nhẫn, từ đó giúp giảm bớt vị thế độc quyền của vàng miếng SJC trên thị trường.

Về triển vọng giá, ông Nguyễn Ngọc Trọng dự báo thị trường sắp tới sẽ có những thay đổi căn bản khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 34/2025/TT-NHNN đi vào thực tiễn. Cơ chế quản lý mới được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy vàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất vàng nhẫn và trang sức. Việc bổ sung nguồn cung từ nhập khẩu cũng được xem là yếu tố then chốt để kéo giá vàng trong nước tiệm cận với giá thế giới.

PNJ đổi chính sách thu mua vàng trang sức Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa điều chỉnh chính sách thu đổi trang sức mua tại công ty này, theo hướng áp dụng thu mua theo giá nguyên vật liệu hoặc tỉ lệ hóa đơn tùy theo nhóm hàng quy định. Đối với hóa đơn mua trang sức trước ngày 5-1-2026, PNJ áp dụng thu đổi theo chính sách cam kết trên hóa đơn hoặc chương trình đang triển khai tại thời điểm. Trước đó, PNJ thu mua trang sức có hàm lượng vàng thấp ở mức 70%-80% giá trị hóa đơn ban đầu, trong khi trang sức có hàm lượng vàng cao được thu mua theo giá thị trường. Theo PNJ, bản chất của việc tung chính sách mới là để khách hàng có thêm lựa chọn.



