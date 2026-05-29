"Thiên Đường Promax", vở diễn hay của Thành Lộc và cộng sự

Nghệ s Trương Hạ và NSƯT Thành Lộc trong vở kịch "Thiên Đường Promax"

Một thiên đường không giống những gì ta tưởng

Tối 28-5, tại sân khấu Thiên Đăng, vở kịch "Thiên Đường Pro Max" của tác giả Đinh Tiến Dũng, do đạo diễn NSƯT Thành Lộc dàn dựng, đã mang đến cho khán giả hơn hai giờ vừa bật cười vừa suy ngẫm.

Cái hay của vở không nằm ở việc dựng nên một "Thiên đường" xa xôi, mà ở chỗ biến nơi tưởng tượng ấy thành một xã hội quen thuộc đến mức người xem nhiều lúc giật mình nhận ra chính mình.

Khởi đầu bằng câu chuyện một người phụ nữ tên Bà Thiện sau khi qua đời được bước lên Thiên đường, vở diễn nhanh chóng mở ra một thế giới kỳ lạ: nơi hạnh phúc được lượng hóa bằng điểm Thanh Khiết, nơi cấp bậc tồn tại như một hệ thống hành chính và nơi muốn tiến thân vẫn phải học cách thích nghi với luật chơi.

Những điều tưởng như chỉ tồn tại nơi trần thế lại xuất hiện ở nơi vốn được xem là chốn bình yên tuyệt đối.

Một cảnh trong vở "Thiên Đường Promax"

Tiếng cười để nhìn lại cách con người đang sống

Điều đáng nói là vở "Thiên Đường Pro Max" không chọn cách lên lớp. Những câu thoại hài hước, những tình huống tưởng như vô lý nhưng lại rất đời khiến khán giả cười trước rồi mới ngẫm sau.

Vở kịch của đạo diễn NSƯT Thành Lộc không đặt ra câu hỏi "thiên đường ở đâu", mà đi sâu hơn: con người đã thật sự sống hay chưa giữa cuộc đời này. Vở đã chạm đến đúng những điều khán giả đương đại suy nghĩ về cuộc sống, mong muốn được sống đúng nghĩa.

Qua lớp vỏ hài hước, huyên náo và đầy màu sắc của một "thiên đường giả lập", vở diễn còn chạm đến khát vọng rất thật của con người hiện đại: được sống đúng với cảm xúc của mình, được yêu thương, được nói ra điều mình khao khát và được lựa chọn cách tồn tại khiến mình hạnh phúc.

Câu hỏi lớn mà vở đặt ra không phải "Thiên đường có tồn tại hay không?", mà là: nếu con người mang theo mọi thói quen cạnh tranh, thành tích, hơn thua và nhu cầu kiểm soát lên cả Thiên đường, liệu nơi ấy còn là Thiên đường?

Các diễn viên trẻ có nhiều đất diễn trong vở "Thiên Đường Promax"

Dấu ấn dàn dựng và sức nặng của tập thể diễn viên

Trong vai Bà Thiện, NSƯT Thành Lộc tiếp tục cho thấy bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ nhiều trải nghiệm. Nhân vật của anh là người dẫn chuyện còn là người liên tục chất vấn hệ thống.

NSƯT Thành Lộc tiết chế những mảng miếng quen thuộc để tạo nên một Bà Thiện vừa duyên dáng, vừa mang nỗi hoang mang rất người khi bước vào thế giới mới. Những nhân vật xoay quanh vai diễn của anh vì thế phải trăn trở, suy gẫm và hành động.

Dàn diễn viên gồm: Trương Hà, Lê Hoàng Giang, Ngọc Xuyên, Mạnh Hùng, Mai Thành Tú, Yến Nhi, Hoàng Minh Thư, Hữu Khang, Trần Trung, Hồng Duyên, Duy Phan, Tú Anh Phan và Tiến Hoàng đã tạo nên một tập thể diễn xuất đồng đều, giữ được năng lượng xuyên suốt cho một vở có mật độ thoại lớn và nhiều chuyển cảnh. Điểm mạnh của vở nằm ở sự tung hứng ngoạn mục, tạo cảm giác sống động cho vở diễn.

Những cảnh múa thật đẹp trong vở "Thiên Đường Promax"

Về dàn dựng, NSƯT Thành Lộc lựa chọn lối kể chuyện nhanh, giàu hình ảnh biểu cảm, tận dụng tối đa nhịp chuyển cảnh kết hợp với múa, với hát và ánh sáng để giữ tiết tấu vở diễn.

Biên đạo múa Dương Nam Long giúp sân khấu có thêm lớp ngôn ngữ hình thể mềm mại, tạo cảm giác về một không gian siêu thực nhưng vẫn gần gũi.

Âm nhạc của Trương Khoa và Hải Hạnh Thảo góp phần quan trọng trong việc định hình màu sắc vở diễn: khi vui nhộn, lúc châm biếm, đôi khi lại tạo khoảng lặng để người xem kịp suy nghĩ.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho vở "Thiên Đường Promax" trong suất diễn tối 28-5-2026

Thông qua tiếng cười sân khấu, đạo diễn NSƯT Thành Lộc gửi gắm một góc nhìn đầy nhân văn: "Sống và làm những điều mình thích là thiên đường. Được sống, được yêu và được cất tiếng nói của khát vọng riêng mình – nơi đó chính là thiên đường".

Khi khán giả rời rạp và đối thoại chính mình

Điều đáng quý nhất của Thiên Đường Pro Max nằm ở chỗ vở không cố đưa ra đáp án. Khi màn nhung khép lại, câu hỏi vẫn còn ở lại với người xem: Hạnh phúc thật sự là gì? Chúng ta đang sống để tốt hơn, hay đang sống để đạt thêm điểm số trong vô số cuộc đua vô hình?

Có lẽ, giá trị lớn nhất của vở diễn chính là ở khả năng khiến khán giả bước ra khỏi rạp mà vẫn tiếp tục đối thoại với chính mình. Và với sân khấu, đó luôn là một thành công đáng kể.