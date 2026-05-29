"Thiên Đường Promax", vở diễn hay của Thành Lộc và cộng sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Thiên Đường Promax", vở diễn hay của Thành Lộc và cộng sự

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Vở kịch "Thiên Đường Promax" của sân khấu Thiên Đăng do Thành Lộc đạo diễn đã thu hút đông khán giả

"Thiên Đường Promax": Khi sân khấu đặt câu hỏi về hạnh phúc trong thời mọi thứ đều có thể đo đếm - Ảnh 1.

Nghệ s Trương Hạ và NSƯT Thành Lộc trong vở kịch "Thiên Đường Promax"

Một thiên đường không giống những gì ta tưởng

Tối 28-5, tại sân khấu Thiên Đăng, vở kịch "Thiên Đường Pro Max" của tác giả Đinh Tiến Dũng, do đạo diễn NSƯT Thành Lộc dàn dựng, đã mang đến cho khán giả hơn hai giờ vừa bật cười vừa suy ngẫm.

Cái hay của vở không nằm ở việc dựng nên một "Thiên đường" xa xôi, mà ở chỗ biến nơi tưởng tượng ấy thành một xã hội quen thuộc đến mức người xem nhiều lúc giật mình nhận ra chính mình.

Khởi đầu bằng câu chuyện một người phụ nữ tên Bà Thiện sau khi qua đời được bước lên Thiên đường, vở diễn nhanh chóng mở ra một thế giới kỳ lạ: nơi hạnh phúc được lượng hóa bằng điểm Thanh Khiết, nơi cấp bậc tồn tại như một hệ thống hành chính và nơi muốn tiến thân vẫn phải học cách thích nghi với luật chơi.

Những điều tưởng như chỉ tồn tại nơi trần thế lại xuất hiện ở nơi vốn được xem là chốn bình yên tuyệt đối.

"Thiên Đường Promax": Khi sân khấu đặt câu hỏi về hạnh phúc trong thời mọi thứ đều có thể đo đếm - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở "Thiên Đường Promax"

Tiếng cười để nhìn lại cách con người đang sống

Điều đáng nói là vở "Thiên Đường Pro Max" không chọn cách lên lớp. Những câu thoại hài hước, những tình huống tưởng như vô lý nhưng lại rất đời khiến khán giả cười trước rồi mới ngẫm sau.

Vở kịch của đạo diễn NSƯT Thành Lộc không đặt ra câu hỏi "thiên đường ở đâu", mà đi sâu hơn: con người đã thật sự sống hay chưa giữa cuộc đời này. Vở đã chạm đến đúng những điều khán giả đương đại suy nghĩ về cuộc sống, mong muốn được sống đúng nghĩa.

Qua lớp vỏ hài hước, huyên náo và đầy màu sắc của một "thiên đường giả lập", vở diễn còn chạm đến khát vọng rất thật của con người hiện đại: được sống đúng với cảm xúc của mình, được yêu thương, được nói ra điều mình khao khát và được lựa chọn cách tồn tại khiến mình hạnh phúc.

Câu hỏi lớn mà vở đặt ra không phải "Thiên đường có tồn tại hay không?", mà là: nếu con người mang theo mọi thói quen cạnh tranh, thành tích, hơn thua và nhu cầu kiểm soát lên cả Thiên đường, liệu nơi ấy còn là Thiên đường?

"Thiên Đường Promax": Khi sân khấu đặt câu hỏi về hạnh phúc trong thời mọi thứ đều có thể đo đếm - Ảnh 3.

Các diễn viên trẻ có nhiều đất diễn trong vở "Thiên Đường Promax"

Dấu ấn dàn dựng và sức nặng của tập thể diễn viên

Trong vai Bà Thiện, NSƯT Thành Lộc tiếp tục cho thấy bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ nhiều trải nghiệm. Nhân vật của anh là người dẫn chuyện còn là người liên tục chất vấn hệ thống.

NSƯT Thành Lộc tiết chế những mảng miếng quen thuộc để tạo nên một Bà Thiện vừa duyên dáng, vừa mang nỗi hoang mang rất người khi bước vào thế giới mới. Những nhân vật xoay quanh vai diễn của anh vì thế phải trăn trở, suy gẫm và hành động.

Dàn diễn viên gồm: Trương Hà, Lê Hoàng Giang, Ngọc Xuyên, Mạnh Hùng, Mai Thành Tú, Yến Nhi, Hoàng Minh Thư, Hữu Khang, Trần Trung, Hồng Duyên, Duy Phan, Tú Anh Phan và Tiến Hoàng đã tạo nên một tập thể diễn xuất đồng đều, giữ được năng lượng xuyên suốt cho một vở có mật độ thoại lớn và nhiều chuyển cảnh. Điểm mạnh của vở nằm ở sự tung hứng ngoạn mục, tạo cảm giác sống động cho vở diễn.

"Thiên Đường Promax": Khi sân khấu đặt câu hỏi về hạnh phúc trong thời mọi thứ đều có thể đo đếm - Ảnh 4.

Những cảnh múa thật đẹp trong vở "Thiên Đường Promax"

Về dàn dựng, NSƯT Thành Lộc lựa chọn lối kể chuyện nhanh, giàu hình ảnh biểu cảm, tận dụng tối đa nhịp chuyển cảnh kết hợp với múa, với hát và ánh sáng để giữ tiết tấu vở diễn.

Biên đạo múa Dương Nam Long giúp sân khấu có thêm lớp ngôn ngữ hình thể mềm mại, tạo cảm giác về một không gian siêu thực nhưng vẫn gần gũi.

Âm nhạc của Trương Khoa và Hải Hạnh Thảo góp phần quan trọng trong việc định hình màu sắc vở diễn: khi vui nhộn, lúc châm biếm, đôi khi lại tạo khoảng lặng để người xem kịp suy nghĩ.

"Thiên Đường Promax": Khi sân khấu đặt câu hỏi về hạnh phúc trong thời mọi thứ đều có thể đo đếm - Ảnh 5.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho vở "Thiên Đường Promax" trong suất diễn tối 28-5-2026

Thông qua tiếng cười sân khấu, đạo diễn NSƯT Thành Lộc gửi gắm một góc nhìn đầy nhân văn: "Sống và làm những điều mình thích là thiên đường. Được sống, được yêu và được cất tiếng nói của khát vọng riêng mình – nơi đó chính là thiên đường".

Khi khán giả rời rạp và đối thoại chính mình

Điều đáng quý nhất của Thiên Đường Pro Max nằm ở chỗ vở không cố đưa ra đáp án. Khi màn nhung khép lại, câu hỏi vẫn còn ở lại với người xem: Hạnh phúc thật sự là gì? Chúng ta đang sống để tốt hơn, hay đang sống để đạt thêm điểm số trong vô số cuộc đua vô hình?

Có lẽ, giá trị lớn nhất của vở diễn chính là ở khả năng khiến khán giả bước ra khỏi rạp mà vẫn tiếp tục đối thoại với chính mình. Và với sân khấu, đó luôn là một thành công đáng kể.

Tin liên quan

Diễn cùng Thành Lộc, Thành Khôn "lột xác" trong "Người đi ngược dòng"

Diễn cùng Thành Lộc, Thành Khôn "lột xác" trong "Người đi ngược dòng"

(NLĐO) – Diễn viên Thành Khôn là học trò NSƯT Hữu Châu, anh được yêu mến sau nhiều vở diễn trên sân khấu Thiên Đăng

NSND Lan Hương hội ngộ NSƯT Thành Lộc

(NLĐO) – "Em bé Hà Nội" - NSND Lan Hương sau khi tham gia Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 đã hội ngộ NSƯT Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng

Thành Lộc "Thiên Đường Promax"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo