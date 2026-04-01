Diễn cùng Thành Lộc, Thành Khôn "lột xác" trong "Người đi ngược dòng"

Diễn viên Thành Khôn và NSƯT Thành Lộc trong vở kịch "Người đi ngược dòng"

Trong hành trình tìm kiếm dấu ấn nghề nghiệp, diễn viên trẻ Thành Khôn đang dần bước ra khỏi vùng an toàn bằng những lựa chọn vai diễn có chiều sâu tâm lý. Nhân vật Tùng trong vở kịch "Người đi ngược dòng" (chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Thạch, do NSƯT Hữu Châu đạo diễn, dàn dựng tại Sân khấu Thiên Đăng) trở thành một bước ngoặt đáng nhớ của anh. Theo nhận xét của NSƯT Ca Lê Hồng khi xem vở diễn, bà nói vở kịch là nơi người diễn viên trẻ đối diện với thử thách lớn hơn về nghề và về chính mình. "Là học trò của Hữu Châu nên phong cách diễn xuất của Thành Khôn ngày càng tinh tế, đáng khen" – NSƯT Ca Lê Hồng nhận xét.

Thành Khôn - Vai phản diện có chiều sâu

Điều khiến Thành Khôn bị cuốn hút khi nhận vai Tùng nằm ở chính sự phức tạp của nhân vật. Tùng không phải dạng phản diện điển hình. Ở những thời điểm then chốt, anh ta chọn cách hành xử vị kỷ, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, đẩy người khác vào bi kịch mà không cần ồn ào hay phô bày sự toan tính.

Trong mạch cảm xúc xoay quanh nhân vật Chơn – vai diễn do NSƯT Thành Lộc thể hiện, nhân vật Tùng là một "tác nhân lạnh", âm thầm đẩy xung đột lên cao. "Sự lợi dụng tình cảm khiến những lựa chọn của Chơn trở nên đau đớn, bế tắc hơn. Chính lớp tâm lý này giúp vai Tùng thoát khỏi lối mòn phản diện đơn sắc, mở ra khoảng lặng để khán giả suy ngẫm về căn nguyên của cái ác" – diễn viên Thành Khôn tâm sự và anh cho biết đã chọn cách thể hiện Tùng bằng sự tiết chế.

Diễn viên Thành Khôn trong vai Tùng

Nhân vật càng bình tĩnh, càng nhẹ nhàng, tổn thương gây ra càng sâu. Lối diễn này đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, tránh mọi biểu hiện cường điệu, giữ cho nhân vật luôn ở trạng thái "nguy hiểm trong tĩnh lặng".

Thành Khôn - Trưởng thành từ áp lực sân khấu

Được đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn như NSƯT Thành Lộc và thầy là NSƯT Hữu Châu là ước mơ từ thời còn là sinh viên. "Khi cơ hội đến, áp lực là điều khó tránh. Tuy vậy, chính sự dìu dắt của các bậc nghệ sĩ tiền bối đã giúp tôi từng bước vượt qua cảm giác e dè, tìm được sự tự tin trong từng đêm diễn. Những bài học nghề nghiệp đến từ những chi tiết rất nhỏ. Một cảnh diễn của chú Thành Lộc, cách xử lý đạo cụ hay chuyển biến cảm xúc, đều trở thành "lớp học trực tiếp" quý giá đối với tôi" – Thành Khôn kể.

Đối với anh, điều đọng lại không phải là kỹ thuật biểu diễn bề mặt, mà là cách xây dựng nhân vật với sự tiết chế, mỗi hành động đều có lý do tồn tại. Trải nghiệm này khiến diễn viên Thành Khôn nhận ra một nguyên tắc quan trọng: vai phản diện không phải để "làm cho ác", mà để khán giả hiểu. Khi người xem nhìn thấy phần người trong nhân vật, bi kịch mới thực sự chạm đến chiều sâu.

Cảnh cuối diễn viên Thành Khôn diễn với nhân vật con trai của mình gây nhiều cảm xúc

Thành Khôn - Hành trình nhập vai: từ hình thể đến tâm lý

Để hóa thân thành Tùng, một người thợ hồ ở giai đoạn thập niên 1990–2000, diễn viên Thành Khôn phải thay đổi gần như toàn bộ thói quen biểu diễn.

Từ cách đi đứng, giọng thoại, đến những chi tiết đời thường như ăn uống, sinh hoạt, tất cả đều được điều chỉnh để phù hợp với đời sống của nhân vật. Khó khăn ban đầu đến từ chính ngoại hình và phong thái vốn thư sinh của anh.

Dưới sự hướng dẫn sát sao của đạo diễn Hữu Châu, quá trình "lột xác" diễn ra từng bước. Việc tiết chế trong những phân đoạn đời thường, rồi "bung" đúng lúc ở cao trào, giúp nhân vật giữ được sự chân thực mà vẫn đủ sức nặng kịch tính.

Khi nói về nhân vật Tùng, Thành Khôn cho rằng điều đáng sợ nhất không phải là sự phán xét từ bên ngoài, mà là sự dằn vặt nội tâm khi con người ý thức được sai lầm của mình. Đó là trạng thái tâm lý kéo dài, âm ỉ, khiến bi kịch trở nên nặng nề hơn bất kỳ bản án nào.

"Nếu khán giả nhớ về Tùng, tôi mong đó là hình ảnh một người đàn ông đứng giữa những lựa chọn, cuối cùng lại chọn sai và cái giá phải trả là làm tổn thương người khác" – Thành Khôn nói.

Bên cạnh NSƯT Thành Lộc, diễn viên Thành Khôn trưởng thành hơn qua mỗi suất diễn

Thành Khôn - Một dấu mốc nghề nghiệp

Sau thời gian hoạt động tại Sân khấu Thiên Đăng với nhiều vai diễn khác nhau như: Cậu Khẩn (vở "Đức Thầy 13, 13 đức thầy), Cậu Vương ("Xóm vịt trời"), Hồn Đơn ("Nơi kết thúc bắt đầu"), Hoàng ("Hạc Vỹ Lan"), anh có cơ hội chạm đến một vai diễn nặng ký, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng kiểm soát diễn xuất.

Ở lĩnh vực phim ảnh, anh từng đảm nhận các vai trong phim: "Sau phút đam mê" (vai Thiện Tâm), "Ông bố đeo tạp dề" (vai Hoàng Nam) cùng nhiều dự án như: "Bến đợi", "Đến cuối cuộc đời", "Bi kịch đồng tiền", "Ký ức nào cho em"… Những trải nghiệm đa dạng này tạo nền tảng để anh tiến xa hơn trên sân khấu.

Trong bối cảnh sân khấu hiện nay, thách thức không chỉ nằm ở việc giữ lửa nghề, mà còn ở việc giữ kết nối với khán giả.

Và trên hành trình lao động nghề, điều quan trọng nhất, theo Thành Khôn là đủ tỉnh táo để không trở thành "Tùng" trong đời thực.



