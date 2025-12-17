HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiên tai ập tới ngày cận kề cuối năm với 4 hộ dân ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Trận lốc xoáy bất ngờ quét qua lúc giữa trưa làm tốc mái và hư hỏng nhiều nhà dân ở phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Ngày 17-12, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra một trận lốc xoáy làm hư hỏng nhiều nhà dân.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 1.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 2.

4 nhà dân ở phường Quảng Phú bị hư hỏng, tốc mái do lốc xoáy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, lốc xoáy bất ngờ quét qua khu vực các khối phố Quý Ngọc và Phú Quý, gây thiệt hại cho 4 hộ dân. Trong đó, một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; ba nhà khác bị bay ngói, hư hỏng phần la phông. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 3.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 4.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng dầm mưa lợp lại nhà cho người dân

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền phường Quảng Phú đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND phường cũng trực tiếp có mặt để kiểm tra tình hình, thăm hỏi và động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

Lốc xóay bất ngờ tại Đà Nẵng gây thiệt hại nặng cho 4 hộ dân - Ảnh 6.

Ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú thăm hỏi, trao quà động viên người dân bị thiệt hại do lốc xoáy

Đối với hộ ông Nguyễn Đình Tứ (khối phố Quý Ngọc) có nhà bị tốc mái hoàn toàn, lãnh đạo phường hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cho biết lực lượng đã nhanh chóng hỗ trợ các hộ dân lợp lại mái nhà, thu dọn đồ đạc, ổn định chỗ ở.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra trên địa bàn phường đã cơ bản hoàn thành.

Quảng Nam thiên tai lốc xoáy Đà Nẵng Quảng Phú
