Thời sự Chính trị

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai

T.Dũng

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 8-10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) họp phiên bế mạc.

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung Trung ương đã thảo luận: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng;  dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng; quy chế làm việc của Đại hội XIV; quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 3 nội dung Trung ương đã thảo luận: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028; Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 3.

Trung ương Đảng kêu gọi chung sức, đồng lòng, đoàn kết... nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

(NLĐO) - Mưa lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều nhà ngập tới nóc và nhiều người dân đang cầu cứu

TP Hà Nội còn nhiều điểm ngập sâu

(NLĐO)- Trên địa bàn TP Hà Nội, đến sáng 8-10, còn 21 điểm ngập nước, trong đó có 12 điểm ngập trên 30 cm, 9 điểm ngập từ 10 - 30 cm.

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

(NLĐO) - Những lời kêu cứu khi người thân ở Thái Nguyên đang bị mắc kẹt giữa mênh mông nước, khi nước lũ chuẩn bị nhấn chìm mái khiến ai cũng thấy nhói lòng.

