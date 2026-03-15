Thiết bị mới ra mắt, mẫu cũ dần rút lui

Sự xuất hiện của iPhone 17e trong phân khúc dưới 20 triệu đồng đang được nhiều nhà bán lẻ kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhóm người dùng trẻ cũng như khách hàng có nhu cầu nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ.

Theo ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ tại TP HCM, nhóm khách hàng quan tâm đến các mẫu iPhone trong tầm giá này khá đa dạng. Phổ biến nhất là người dùng Android chuyển sang iOS lần đầu, học sinh - sinh viên, hoặc những người đang sử dụng các dòng iPhone cũ như iPhone 11, 12, 13 và 14 có nhu cầu nâng cấp thiết bị. Đại diện Di Động Việt cho biết nhiều khách hàng đang sử dụng iPhone 11, 12 hoặc 13 bắt đầu cân nhắc đổi máy khi dung lượng lưu trữ trên các thiết bị cũ không còn đáp ứng nhu cầu. "Việc Apple nâng dung lượng tiêu chuẩn lên 256 GB nhưng vẫn giữ mức giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận hơn" - đại diện hệ thống chia sẻ.

Sau khi iPhone 17e ra mắt, iPhone 16e đã được gỡ khỏi cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam. Tương tự, sau khi hãng giới thiệu các dòng MacBook Air M5, MacBook Pro M5 và MacBook Neo, mẫu MacBook Air M4 cũng không còn xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến. Tuy vậy, các hệ thống bán lẻ như Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile hay FPT Shop cho biết nguồn hàng trên thị trường vẫn khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người mua trong nhiều tháng tới.