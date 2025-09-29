VIDEO: Hàng loạt nhà dân tốc mái, tôn bay la liệt sau khi bão số 10 Bualoi quần thảo nhiều giờ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 29-9, sau khi bão số 10 Bualoi quần thảo nhiều giờ, hàng loạt nhà dân ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An như: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú… bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Một ngôi nhà dân bị đổ sập hoàn toàn

Mái nhà của người dân trên đường Trường Chinh, phường Thành Vinh bị sập

Nhà bị tốc mái, tôn bay khắp nơi

Mái nhà dân đổ sập, cây gãy sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ

Tan hoang, là hình ảnh chúng tôi bắt gặp tại nhiều tuyến đường, khu dân cư tại tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng… Đi tới đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh cây cối gãy đổ, mái tôn, bảng hiệu quảng cáo nằm khắp nơi trên vỉa hè, mặt đường.

Nhà xưởng người dân bị hư hỏng nặng. Anh Lê Văn Hùng (SN 1974), trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, chưa hết bàng hoàng "Mưa to, gió rít ầm ầm cả đêm, mái tôn của nhà bị gió tốc hết. Cả nhà chỉ biết tìm nơi trú ẩn thoát thân".

Cảnh đổ nát tại Nghệ An sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ

Chưa có thống kê nhưng thiệt hại do bão số 10 Bualoi gây ra tại Nghệ An là rất lớn. Anh Nguyễn Văn Hiếu, trú phường Thanh Vinh, xót xa: "Cách đây hơn 1 tháng bão số 5 đã cuốn bay tài sản cả 2 nhà hàng mới mở, thiệt hại mấy trăm triệu đồng. Mới đi vay mượn khắp nơi để làm lại nhà hàng. Ai ngờ, chỉ sau một đêm bị gió cuốn đổ sập hết. Giờ rơi vào cảnh trắng tay, không biết sắp tới lấy gì nuôi vợ và các con nhỏ".

Mái tôn nằm khắp nơi trên vỉa hè,

Biển quảng cáo bị gió cuốn bay nằm dưới lòng đường

Xe máy, ô tô của người dân bị gió bão xô lật

Cây xanh bị gãy nằm chắn ngang đường khắp nơi

Mưa lớn do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực ở Nghệ An bị ngập sâu

Được biết, đến 9 giờ ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vẫn tiếp tục gây ra gió lớn, mưa to trên diện rộng.

Hiện ở khu vực các phường trung tâm tỉnh Nghệ An trời vẫn mưa như trút nước. Nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập chìm trong biển nước, giao thông chia cắt. Nhiều địa phương bị mất điện, mất nước khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

