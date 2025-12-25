HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiết kế "làn sóng xanh" giải cứu đường Trường Chinh, TPHCM

Thiện An

(NLĐO) - Trên trục đường Trường Chinh đang tổ chức thi công các dự án đã làm giảm khả năng thông hành, thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm

Chiều 25-12, tại Trung tâm Báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TPHCM cho biết đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh có lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn. Với sự gia tăng nhanh phương tiện giao thông đã vượt quá khả năng thông xe của tuyến đường, dẫn đến thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm. 

Ngoài ra, hiện nay, trên trục đường Trường Chinh đang tổ chức thi công dự án Xây dựng tuyến Metro số 2, đường Phạm Văn Bạch đang triển khai nâng cấp mở rộng làm giảm khả năng thông hành, đặc biệt tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch và Trường Chinh – Cộng Hòa.

Thiết kế "làn sóng xanh" để giải cứu đường Trường Chinh, TPHCM - Ảnh 1.

Ông Vũ Anh Dũng cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Sở Xây dựng đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có dự án Xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025. 

Cải tạo giao lộ đường C12 – Cộng Hòa và bố trí đèn tín hiệu giao thông. Cải tạo giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch nhằm tăng khả năng thoát xe qua giao lộ.

Cạnh đó, triển khai dự án Cải tạo hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện hữu các tuyến đường kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án nhằm giảm thiểu sự trì trệ, tình trạng đông xe, ùn tắc, dự kiến hoạt động trước ngày 5-1-2026. Tăng cường xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại khu vực, đẩy mạnh xử phạt "nguội" qua hình ảnh.

Trong thời gian tới, khu vực xung quanh tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án. Do đó, việc tổ chức giao thông trong khu vực sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh trong từng thời điểm thực hiện dự án.

Sở Xây dựng sẽ thiết kế làn sóng xanh tại 3 giao lộ trên trục đường Trường Chinh tại các giao lộ với đường Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa giúp đảm bảo phương tiện lưu thông liên tục, tăng khả năng thoát xe trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Trường Chinh, đường Âu Cơ. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2025.

Điều chỉnh dải phân cách trên đường Trường Chinh tăng bề rộng mặt cắt ngang phần đường dành cho xe hỗn hợp, giúp tối ưu hóa dòng giao thông, tăng khả năng thoát xe trên trục đường Trường Chinh, giảm ùn tắc giao thông trong khu vực. Dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Nghiên cứu phương án cải tạo DPC tim đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả) để tạo thêm làn đường lưu thông nhằm điều tiết linh hoạt giao thông đường Cộng Hòa vào các khung giờ cao điểm. Dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Nghiên cứu xây dựng đường chui dưới gầm cầu Tham Lương tạo điểm quay đầu xe và đóng một số giao lộ trên đường Trường Chinh (như giao lộ với đường Phạm Văn Bạch, đường Tây Thạnh, đường Phan Huy Ích) nhằm tăng khả năng thoát xe trên đường Trường Chinh khi triển khai xây dựng tuyến Metro số 2 trên đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến cầu Tham Lương).

kinh tế - xã hội Cộng Hòa kẹt xe đường Trường Chinh
