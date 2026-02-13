HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thiếu máu, hành trình sống có thể dừng lại

Trương Hằng - Ngọc Dung

(NLĐO) - Cận Tết, lượng máu dự trữ giảm trong khi nhu cầu truyền máu tăng, tạo áp lực cho điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học tại nhiều cơ sở y tế.

Những ngày giáp Tết, ngoài cánh cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dòng người vẫn hối hả. Nhưng phía sau những hành lang trắng, thời gian dường như được đếm bằng từng đơn vị máu.
img

Không khí hối hả tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương những ngày cuối năm

Những đứa trẻ vào viện khi Tết cận kề

Ngày 22 tháng Chạp, một bệnh nhi chưa đầy 2 tuổi được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên trong tình trạng sốt thất thường, da xanh, xuất huyết rải rác khắp cơ thể. Kết quả xét nghiệm khiến gia đình chết lặng: con trai bị ung thư máu. Các chỉ số tiểu cầu, huyết sắc tố đều tụt sâu, buộc phải truyền ngay để giữ con ở lại với hành trình điều trị còn rất dài phía trước.

Người mẹ đứng lặng bên giường. Bàn tay con nhỏ xíu vậy mà đã chi chít kim truyền. Chị cố nuốt nước mắt, vì biết mình còn phải mạnh mẽ cho con.

Chỉ sau vài ngày, nếu tính cả thời gian ở tuyến dưới, đứa trẻ đã nhận 4 đơn vị máu nhóm O. Con số ấy với nhiều người có thể rất nhỏ, nhưng với gia đình, đó là từng nhịp thở được nối dài. Phía trước con là những đợt hóa trị liên tiếp, và sẽ còn cần thêm nhiều máu nữa.

img

Chưa đầy 2 tuổi, cậu bé đã phải truyền 4 đơn vị máu chỉ sau vài ngày nhập viện để bước vào cuộc chiến với ung thư máu. Ảnh: Lâm Tùng

Cách đó không xa, một bệnh nhi 7 tuổi cũng vừa nhập viện. Gần hai tuần nay, con mệt nhiều, ăn kém, da xanh, nổi hạch ở cổ và bẹn. Bố mẹ đưa đi khám với hi vọng chỉ là bệnh vặt sau những ngày trở lạnh. Nhưng câu trả lời nhận lại khiến cả nhà choáng váng, con bị ung thư máu.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, bệnh nhi bắt đầu điều trị. Tiểu cầu chỉ còn 42 G/L, huyết sắc tố 79 g/l. Truyền máu khẩn cấp là bước đầu tiên trước khi bước vào hóa chất – những chuỗi ngày mà tuổi thơ sẽ phải tạm gác lại.

Khi máu không phải lựa chọn, mà là sự sống

Tại Khoa điều trị hóa chất, anh Trần Ngọc T. ngồi chờ đến lượt. Năm năm qua, anh đã quen với mùi bệnh viện, quen với những đợt truyền nối tiếp nhau. Nhưng mỗi dịp Tết đến, cảm giác hồi hộp chờ từng đơn vị tiểu cầu vẫn vẹn nguyên.

Năm ngoái, anh chỉ được ra viện vào chiều cuối cùng của năm cũ, khi việc truyền máu hoàn tất. Chậm một chút thôi, chuyến xe về quê, bữa cơm đoàn viên, cái ôm của người thân… có thể lại lỡ hẹn.

img

Anh T. kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư máu suốt 5 năm qua

"Nếu không có máu kịp thời, nhiều phác đồ hiện đại nhất cũng trở nên vô nghĩa. Tiểu cầu giảm sâu, xuất huyết não có thể cướp đi sinh mệnh bất cứ lúc nào"- anh nói, giọng trầm xuống.

Với chị Vũ Thị A., người bệnh tan máu bẩm sinh đã nhận máu suốt 15 năm, sự sống được tính bằng lịch truyền. Tháng bình thường chị cần 2-4 đơn vị, khi mang thai có thể lên tới 4-6 đơn vị.

"Tôi đang sống nhờ vào máu của những người chưa từng quen biết. Không chỉ tôi, với bệnh nhân huyết học, máu không phải lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại"- chị chia sẻ.

Mỗi khi cầm túi máu trên tay, chị luôn có cảm giác như nhận được một món quà vô giá. "Khi cho đi một đơn vị máu, bạn trao thêm thời gian, thêm cơ hội, thêm một ngày cho chúng tôi được ở lại với gia đình"- nữ bệnh nhân xúc động.

Kho dự trữ máu đang cạn dần

Tết có thể là kỳ nghỉ với nhiều người. Nhưng trong bệnh viện, máy móc vẫn chạy, phòng xét nghiệm vẫn sáng đèn thâu đêm. Người bệnh vẫn kiên cường giành giật sự sống. Bác sĩ, điều dưỡng vẫn hối hả giữa các buồng bệnh.

img

Người bệnh truyền máu để kịp trở về nhà đón Tết cùng gia đình

Thế nhưng, ý chí của người bệnh, nỗ lực của thầy thuốc và sự chăm sóc của gia đình vẫn chưa đủ nếu thiếu đi nguồn máu được trao tặng từ cộng đồng. Không có những giọt máu nghĩa tình ấy, nhiều hành trình có thể phải dừng lại khi lời chào còn chưa kịp nói.

Những ngày cận Tết, bệnh nhân nhập viện thường đông hơn, trong khi lượng người đi hiến máu có xu hướng giảm. Ai cũng mong kịp khỏe để về nhà, để còn một cái Tết trọn vẹn. Và mong mỏi ấy, nhiều khi phụ thuộc vào sự sẻ chia của những người hoàn toàn xa lạ.

Ở đâu đó trong những căn phòng trắng, có một người mẹ đang chờ túi máu để con mình tiếp tục thở. Có một đứa trẻ đang chờ thêm vài ngày khỏe hơn để được về nhà. Và đôi khi, mùa xuân của họ bắt đầu từ cánh tay bạn.

Hiện các bệnh viện cần lượng máu lớn để dự trữ cho kỳ nghỉ dài và giai đoạn sau Tết. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người đủ sức khỏe, đặc biệt nhóm O và A tham gia hiến máu. Người hiến mang theo căn cước công dân hoặc xuất trình VNeID mức 2. Địa điểm tại Viện: số 5 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Từ 16-2 (29 tháng Chạp) đến 22-2 (mùng 6 tháng Giêng) nhận máu 8-17 giờ; các ngày khác 7-18 giờ (xuyên trưa).

Ngoài ra, người dân có thể hiến tại các điểm cố định từ ngày 24-4 (mùng 8 tháng Giêng): 18 Quán Sứ (Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (Thanh Xuân), số 1 Hoàng Cầu (Đống Đa) và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Km13+500 Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi).

Thông tin lưu ý trước và sau hiến máu xem tại: https://vienhuyethoc.vn/luu-y-truoc-va-sau-hien-mau.

Tin liên quan

Hàng loạt bệnh viện phía Nam thiếu máu, do đâu?

Hàng loạt bệnh viện phía Nam thiếu máu, do đâu?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng việc thiếu máu ở Cần Thơ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ chủ yếu do vướng mắc liên quan đến đấu thầu tại địa phương

Ứng dụng giọt máu vàng giúp TP HCM không còn lo thiếu máu dịp Tết Nguyên đán

(NLĐO) - Trước đây, mỗi dịp lễ, Tết tại TP HCM luôn gặp tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng ứng dụng "Giọt máu vàng" nỗi lo thiếu máu đã được giải toả

Sở Y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp nhân viên trong ngành tích cực hiến máu

(NLĐO)-Sở Y tế TPP HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

ung thư máu hiến máu tình nguyện hiến máu thiếu máu truyền máu Tết Nguyên đán hiến máu ở đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo