Sức khỏe

Vì sao bệnh viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết Nguyên đán?

N.Dung

(NLĐO) - Nguy cơ thiếu máu điều trị dịp cuối năm, trong khi nguồn máu hiến dự trữ hạn chế, là lý do các bệnh viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết.

Chiều 6-1, Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đơn vị tổ chức họp báo công bố ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 18, năm 2026.

Vì sao bệnh viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết? - Ảnh 1.

Người dân tham gia hiến máu để bổ sung nguồn máu dự trữ. Ảnh: Hằng An

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, Viện dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Vì vậy, Chủ nhật Đỏ được kỳ vọng góp phần kết nối người hiến máu tình nguyện với nhu cầu điều trị của người bệnh.

Trả lời Báo Người Lao Động về nhu cầu máu điều trị và kế hoạch tiếp nhận máu từ người hiến tình nguyện dịp cuối năm, PGS-TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, cho biết đơn vị đang thiếu khoảng 31.000 đơn vị máu. Nếu không được bổ sung kịp thời, cứ 4 bệnh nhân sẽ có một người không đủ máu để điều trị.

Theo PGS Quế, tiểu cầu là chế phẩm máu đặc biệt, được sử dụng trong điều trị và dự phòng chảy máu nhưng chỉ có thời hạn bảo quản tối đa 5 ngày. Do đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận hiến máu tất cả các ngày nghỉ, lễ, Tết, kể cả ngày 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị trong dịp Tết.

"Để duy trì nguồn máu dự trữ phục vụ các cơ sở y tế, trung tâm đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận từ tháng 10. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Hiện đơn vị đang điều phối máu cho TP Cần Thơ và lên kế hoạch hỗ trợ các tỉnh miền Trung, nhằm giúp người bệnh yên tâm điều trị, đón Tết an lành"- PGS Quế nói.

Vì sao bệnh viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết? - Ảnh 2.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ về chương trình Chủ nhật Đỏ

Nằm trong chuỗi hoạt động vận động hiến máu, bảo đảm nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ khai mạc ngày 11-1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoạt động nhằm kêu gọi người dân hiến máu vào thời điểm cuối và đầu năm mới, khi nhiều cơ sở y tế đối mặt tình trạng thiếu máu điều trị.

Chủ nhật Đỏ 2026 diễn ra từ tháng 12-2025 đến hết tháng 3-2026. Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại TP HCM, tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.

Ra đời năm 2009, đến nay Chủ nhật Đỏ đã trải qua 17 năm, được tổ chức rộng khắp tại các trường học, khu dân cư, khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Riêng năm 2025, cả nước vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương 1,75% dân số tham gia hiến máu.

