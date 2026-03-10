HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thiếu niên 15 tuổi mắc kẹt chày kim loại dài 18 cm ở trực tràng

D.Thu

(NLĐO) - Nam sinh nhập viện vì đau vùng bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện dị vật trực tràng là chiếc chày kim loại dài 18 cm mắc sâu trong cơ thể.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa xử trí thành công ca dị vật trực tràng hiếm gặp, lấy chiếc chày kim loại dài 18 cm mắc sâu trong trực tràng nam sinh 15 tuổi, giúp bệnh nhân tránh nguy cơ phải mổ phanh ổ bụng.

Thiếu niên 15 tuổi mắc kẹt chày kim loại dài 18 cm trong trực tràng - Ảnh 1.

Dị vật là chiếc chày kim loại sau khi được lấy ra khỏi trực tràng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân N.K.N. (15 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) nhập viện trong đêm với biểu hiện đau dữ dội vùng hạ vị. 

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại lớn nằm sâu trong trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu. Nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến sự việc chưa được xác định rõ.

Trước tình huống phức tạp, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của Khoa Cấp cứu ngoại, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại tiêu hóa để thống nhất phương án xử trí.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhân, kíp phẫu thuật quyết định lấy dị vật qua đường hậu môn nhằm tránh mổ mở ổ bụng. Tuy nhiên, ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do dị vật kích thước lớn và bị hút chặt trong lòng ruột.

Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ lấy ra thành công một chiếc chày kim loại dài khoảng 18 cm, đường kính 6 cm qua đường hậu môn.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết ca can thiệp được thực hiện hoàn toàn qua đường tự nhiên. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, niêm mạc trực tràng chỉ trầy xước nhẹ, chức năng tiêu hóa đang hồi phục và dự kiến có thể xuất viện sau vài ngày.

Thiếu niên 15 tuổi mắc kẹt chày kim loại dài 18 cm trong trực tràng - Ảnh 2.

Bác sĩ lấy dị vật là chày kim loại ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Các bác sĩ khuyến cáo việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc tổn thương cơ thắt hậu môn. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, không tự ý lấy dị vật tại nhà.

Bác sĩ Hải cho biết trẻ ở độ tuổi dậy thì thường tò mò khám phá cơ thể nhưng thiếu kiến thức an toàn. Phụ huynh cần quan tâm, trao đổi cởi mở và giáo dục giới tính sớm để phòng tránh những hành vi nguy hiểm.

    Thông báo