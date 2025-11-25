Gia đình đến đón cháu H. tại Trụ sở Công an xã Trường Ninh

Khoảng 16 giờ ngày 25-11, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh (đoạn qua xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), Đội quản lý vận hành cao tốc thuộc Công ty CP Vận hành và bảo trì cao tốc Việt Nam phát hiện một bé gái đi xe đạp một mình trên làn đường cao tốc – khu vực đặc biệt nguy hiểm, chỉ dành cho xe cơ giới di chuyển tốc độ cao.

Nhận thấy tình huống có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, lực lượng quản lý đã lập tức dừng xe chuyên dụng, tiếp cận và đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bé gái trong trạng thái hoang mang, không nhớ số điện thoại người thân nên những người làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa cháu đến trụ sở Công an xã Trường Ninh để xác minh.

Tại đây, lực lượng công an động viên, hỏi thăm và xác định bé gái là T.T.M.H. (SN 2007, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị). Cháu H. cho biết thời gian gần đây quen một người qua mạng xã hội. Người này thường xuyên nhắn tin, gửi định vị và hẹn gặp, khiến cháu tin tưởng.

Do buồn chuyện gia đình, H. tự ý lấy xe đạp rời khỏi nhà đi tìm người quen qua mạng, nhưng do không thông thuộc đường đã vô tình đi lên cao tốc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Trường Ninh đã liên hệ gia đình và hướng dẫn đến đón cháu về an toàn.

Đại diện Công an xã khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, theo dõi con em trong việc sử dụng mạng xã hội; kịp thời nhận biết những dấu hiệu bất thường để tránh các vụ việc trẻ bỏ nhà đi hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.

Theo lực lượng chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các mối quan hệ trên không gian mạng đối với trẻ vị thành niên, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em.