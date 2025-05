Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân vẫn đảm nhận nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ngày 31-5, nguồn tin cho biết Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân tiếp tục là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đến tháng 3-2026.

Theo nguồn tin, dù Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân đã có quyết định nghỉ hưu và thôi chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhưng theo quy định đại biểu Quốc hội, bà Xuân vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao đến hết nhiệm kỳ, tức là đến tháng 3-2026, khi bầu cử Quốc hội khóa mới.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 28-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 2 phó giám đốc công an tỉnh này.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân và Đại tá Nguyễn Văn Bôn, đều là phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-6.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (SN 1967, quê quán Thái Bình), trình độ Thạc sĩ An ninh Nhân dân, cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Xuân từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên. Từ năm 2016 đến 2019, bà là Phó Giám đốc Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7-2016).

Tháng 11-2019 đến tháng 3-2020: Bà là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an. Tháng 3-2020 - 7-2021: Bà là Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội khóa XIV.

Từ 7-2021 bà Xuân làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tháng 12-2023, Bà Xuân được điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.