Kinh tế

Thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói Lai Châu… lên kệ tại "phố hiệu" Tràng Tiền

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 14-5, tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 6 với chủ đề "Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội" khai mạc.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, UBND phường Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 17-5 theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian trưng bày, bán hàng trực tiếp với hoạt động quảng bá, livestream trên nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa sản phẩm Việt Nam chất lượng cao tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Đặc sản Lai Châu tỏa Sáng tại phố hiệu Tràng Tiền Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều đặc sản Lai Châu "đổ bộ" xuống "phố hiệu" Tràng Tiền

Với chủ đề "Lai Châu - Hương vị nguyên bản tại Hà Nội", chương trình mang tới không gian đậm sắc màu Tây Bắc ngay giữa "phố hiệu" Tràng Tiền, nơi người tiêu dùng Thủ đô có thể trực tiếp khám phá những đặc sản tiêu biểu gắn với khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa bản địa của Lai Châu.

Từ thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén; gạo Séng Cù dẻo thơm; trà Shan tuyết Than Uyên hậu ngọt sâu cho tới các sản phẩm dược liệu vùng cao như đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, sâm Lai Châu ngâm mật ong, tinh bột nghệ đỏ hay viên tinh nghệ Chè dây…

Diễn viên Thanh Hương sẽ livestream quảng bá đặc sản Lai Châu

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh việc đưa đặc sản Lai Châu tới không gian tiêu dùng trung tâm của Thủ đô không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận trực tiếp với nhu cầu và xu hướng tiêu dùng mới của thị trường.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như câu chuyện văn hóa phía sau mỗi đặc sản Lai Châu. Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cũng được áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng và tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm địa phương chất lượng cao.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream bán hàng diễn ra từ 19 -22 giờ ngày 15-5 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự đồng hành của Thanh Hương, gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình.

Hoạt động phát trực tiếp không chỉ gia tăng tính tương tác mà còn mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm Lai Châu tới người tiêu dùng trên nền tảng số, góp phần thúc đẩy mô hình tiêu dùng đa kênh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Mở siêu thị nhỏ trong chợ truyền thống lớn, giảm giá hàng Việt vào cuối tuần

Mở siêu thị nhỏ trong chợ truyền thống lớn, giảm giá hàng Việt vào cuối tuần

(NLĐO) - Kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

Hàng Việt vươn lên bằng tiêu chuẩn Nhật

Saigon Co.op bắt tay với JFSM, mở lối chuẩn hóa quốc tế cho chuỗi cung ứng hàng Việt

Tủ đông, tủ mát Trung Quốc khó "đấu" hàng Việt

Sản phẩm tủ đông, máy lọc nước thường có công nghệ đơn giản nên hàng Việt Nam có thể cạnh tranh được với công xưởng sản xuất lớn như Trung Quốc

