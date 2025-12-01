Xổ số miền Nam: Lộ diện tiệm vàng và đại lý đổi thưởng độc đắc 3 đài

Chiều 1-12, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Mai Trang ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 002911) 2 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 30-11. Những tờ vé số trúng đặc biệt còn lại đang được các đại lý "truy tìm" chủ nhân may mắn.

2 vé Kiên Giang trúng đặc biệt đầu tiên đã tìm thấy chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Mai Trang

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 14 tờ là đại lý vé số Phương 39 ở xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải đặc biệt (dãy số 198430) của vé số Tiền Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt 10 tờ vé số Tiền Giang là tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, vào chiều 1-12, anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng xong cho một nam khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 310717) 1 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 27-11.

Tiệm vàng Phong Kim Lan đổi thưởng cho chủ nhân trúng đặc biệt 10 tờ vé số Tiền Giang. Ảnh: Tiệm vàng Phong Kim Lan

Ngày 30-11, đại lý vé số Phú Vĩnh cũng đã đổi thưởng cho các chủ nhân trúng đặc biệt tổng cộng 13 tờ vé số Bình Thuận.

"Mới đổi thêm 1 vé nữa là tổng cộng 14 vé, đủ bộ 28 tỉ đồng. Cảm ơn anh trai chọn Phú vinh làm nơi giao dịch" - anh Phú thông tin.