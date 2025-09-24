Thời cơ cho các trung tâm nhân tài toàn cầu

Việc Mỹ vừa nâng phí nộp đơn xin thị thực H-1B dành cho người lao động có tay nghề cao lên 100.000 USD có thể mang lại cú hích cho các trung tâm đang tìm cách thu hút nhân tài toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng Syz Group (Thụy Sĩ), nhận định với đài CNBC rằng đây là "thời cơ vàng" cho nhiều quốc gia mở cửa cho các chuyên gia và lao động nước ngoài.





Trong bối cảnh đó, tờ Financial Times hôm 22-9 đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét đề xuất bãi bỏ một số loại phí thị thực dành cho nhân tài hàng đầu thế giới. Theo tờ báo, "lực lượng đặc nhiệm nhân tài toàn cầu" của ông Starmer đang nghiên cứu các ý tưởng nhằm thu hút các nhà khoa học, học giả và chuyên gia kỹ thuật số giỏi nhất thế giới đến Anh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một trong các ý tưởng đang được cân nhắc là miễn phí thị thực đối với người đã theo học tại 5 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc đã giành được các giải thưởng danh giá. Những cuộc thảo luận này đã được bắt đầu từ trước khi Mỹ công bố chính sách mới đối với thị thực H-1B.

Tuy nhiên, quyết định mới của Tổng thống Donald Trump đã tiếp thêm động lực cho những người đang thúc đẩy thay đổi đối với hệ thống thị thực của Anh.

Hoạt động tại Trung tâm Dịch vụ nộp đơn xin thị thực Trung Quốc ở TP St. Petersburg - Nga Ảnh: TÂN HOA XÃ

Được ra mắt vào năm 2020, thị thực nhân tài toàn cầu của Anh có chi phí nộp đơn là 766 bảng (khoảng 27,3 triệu đồng). Bạn đời và con cái của người xin thị thực cũng phải trả mức phí tương tự. Thị thực này hướng tới những nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhân văn, y học, công nghệ số, văn hóa và nghệ thuật.

Trong khi đó, Trung Quốc hồi tháng 8 công bố loại thị thực K mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-10. Thị thực này dành cho người nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc viện nghiên cứu hàng đầu (tại Trung Quốc hoặc nước ngoài) với bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học); chuyên gia trẻ làm việc trong lĩnh vực giảng dạy hoặc nghiên cứu liên quan đến STEM.

Thị thực K sẽ cung cấp nhiều lần nhập cảnh, thời hạn hiệu lực dài hơn, thời gian lưu trú lâu hơn. Người sở hữu loại thị thực này cũng được tạo điều kiện trong trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp, dự án văn hóa, hoạt động kinh doanh. Giới phân tích nhận định với thị thực K, Bắc Kinh đang đưa ra lời chào mời trực tiếp nhất từ trước đến nay đối với nguồn nhân tài quốc tế.