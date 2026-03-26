Thời sự

Thời điểm thông xe toàn tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Dự kiến cuối năm 2026, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ được thông xe toàn tuyến

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM diễn ra vào chiều 26-3, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban Ban dự án 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM thông tin về tiến độ dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Tiến độ khoảng 67% nhưng vẫn chậm

Theo ông Võ Viết Cường dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được UBND TPHCM phê duyệt, với tổng mức đầu tư là 9.030 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2026.

Dự án gồm 10 gói thầu xây lắp đều đã được ký kết hợp đồng; được khởi công vào tháng 2-2023 và tiến độ thực hiện đến nay đạt khoảng 67%. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM cho biết qua đánh giá tổng thể 10 gói thầu thì tiến độ có chậm so với kế hoạch đề ra.

TPHCM quyết "mạnh tay" với nhà thầu yếu kém, thi công chậm - Ảnh 1.

Ông Võ Viết Cường cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Về nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, ông Võ Viết Cường cho biết hiện nay đang còn 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, người dân cản trở nên không thể thi công qua các vị trí này.

Các vị trí bãi đổ đất chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận vị trí dẫn đến khó khăn trong công tác thi công. Vật tư cát, đá vẫn còn khan hiếm, giá tăng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của các nhà thầu. 

"Một số nhà thầu chưa chủ động trong việc thi công cũng như phối hợp với các nhà thầu khác trong liên danh. Chưa chủ động nguồn vật tư, vật liệu và nhân công, thiết bị nhất là trong giai đoạn vật liệu khan hiếm dẫn đến rất bị động trong tổ chức thi công" - ông Võ Viết Cường nói.

Ấn định thời điểm thông xe toàn tuyến

Về giải pháp, ông Võ Viết Cường cho biết Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TPHCM sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mặt bằng. 

Cạnh đó, sớm chấp thuận bãi đổ đất dư của dự án. Theo ông Võ Viết Cường, việc không có bãi đổ đất dẫn đến không thể thực hiện việc đào nền đường để thi công và cũng không thể nạo vét lòng kênh do không có chỗ chứa đất.

Hỗ trợ giải quyết vấn đề khan hiếm vật liệu như chỉ định mỏ đá để cấp cho dự án nhằm đảm bảo nhu cầu đá các loại. Hỗ trợ trong việc nhập khẩu nguồn cát từ Campuchia để phục vụ cho dự án. 

Đơn vị này cũng sẽ tập trung đôn đốc, xử lý các nhà thầu yếu kém, thi công chậm.

"Trường hợp nhà thầu nào vẫn không tiến triển thì phát hành thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng, đồng thời phát hành các văn bản xử phạt chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp các giải pháp như trên vẫn không hiệu quả thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM sẽ quyết liệt trong việc điều chuyển khối lượng sang cho các nhà thầu thi công tốt hơn trong liên danh để thi công" - ông Võ Viết Cường khẳng định.

Dự kiến cuối năm 2026, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ được thông xe toàn tuyến để phục vụ việc đi lại của người dân.

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

Thông xe thêm 9,7 km kênh Tham Lương - Bến Cát dịp lễ 2-9

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh (2-9), dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thông xe kỹ thuật thêm 9,7 km, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km

Chùm ảnh: Sốt ruột với dự án cải tạo kênh Tham Lương

(NLĐO) - Thi công chậm, mặt bằng vướng, nhà thầu bị xử phạt… nhiều dự án cải tạo kênh rạch tại TP HCM đang ì ạch, khiến người dân lo lắng, sốt ruột chờ đợi.

Hơn 4 km đường ven kênh Tham Lương chính thức thông xe kỹ thuật

(NLĐO) - Hơn 4 km đường ven kênh Tham Lương chính thức thông xe kỹ thuật đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện toàn diện dự án.

