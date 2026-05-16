Giáo dục

ĐHQG TPHCM công bố chiến lược khoa học, công nghệ đến 2030

Huy Lân

(NLĐO)- ĐHQG TPHCM công bố chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, bán dẫn... mang tầm quốc gia.

Ngày 16-5, ĐHQG TPHCM tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, đồng thời ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM với các trường ĐH thành viên.

ĐHQG TPHCM công bố chiến lược AI, bán dẫn đến 2030 - Ảnh 1.

PGS-TS Lâm Quang Vinh, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG TPHCM, chia sẻ các kết quả hoạt động khoa học công nghệ đầu năm 2026 và công bố định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. 

Trong chiến lược mới, ĐHQG TPHCM xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ tinh hoa, nhóm nghiên cứu mạnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Theo định hướng giai đoạn 2026–2030, ĐHQG TPHCM chuyển mạnh vai trò của đại học từ "kiến tạo tri thức" sang "thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Không chỉ dừng ở công bố nghiên cứu khoa học, đơn vị hướng đến tạo ra các giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của TPHCM, khu vực Nam Bộ và cả nước.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ĐHQG TPHCM ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với khoảng 1.500 bài báo Scopus, 5 phòng thí nghiệm khoa học cơ bản tích hợp công nghệ chiến lược được ghi vốn và 3 khung chương trình sản phẩm công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học.

Đơn vị cũng xây dựng danh mục 16 công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với bài toán quốc gia; đồng thời, có 12 sáng chế, giải pháp hữu ích trong nước và 1 sáng chế châu Âu chuẩn bị được cấp bằng.

ĐHQG TPHCM công bố chiến lược AI, bán dẫn đến 2030 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM đang triển khai hệ thống phòng thí nghiệm vi mạch, bán dẫn dùng chung cấp quốc gia; thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế; đồng thời hoàn thiện các nền tảng chuyển đổi số phục vụ quản trị khoa học và công nghệ.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là định hướng phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM (VNUHCM Innovation Hub – VIH). Trung tâm được định hướng trở thành hạt nhân kết nối nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM.

Trong giai đoạn tới, hệ thống hạ tầng nghiên cứu sẽ tích hợp nhiều phòng thí nghiệm chiến lược như công nghệ số, năng lượng tái tạo, phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, vi mạch - bán dẫn và Trung tâm tính toán hiệu năng cao do TPHCM đầu tư.

Tại hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM cùng 8 đơn vị thành viên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 nhằm phát huy sức mạnh toàn hệ thống trong triển khai nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo khung phối hợp mới, các đơn vị sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực ưu tiên, gồm: AI, khoa học dữ liệu, vi mạch - bán dẫn, công nghệ năng lượng, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, giáo dục số và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng.

Tin liên quan

Nhà khoa học trẻ xuất sắc, đầu ngành là trụ cột chiến lược phát triển ĐHQG TPHCM

(NLĐO) – Đề án VNU350 là trụ cột chiến lược, khẳng định vai trò then chốt của đội ngũ nhà khoa học trong phát triển ĐHQG TPHCM và các nhóm nghiên cứu mạnh.

ĐHQG TPHCM ra mắt Hội đồng Cố vấn Đổi mới sáng tạo

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác “3 Nhà”, kết nối nghiên cứu với thị trường.

ĐHQG TP HCM và NVIDIA ra mắt học bổng Jensen Huang 1 triệu USD

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM phối hợp NVIDIA triển khai học bổng Jensen Huang trị giá 1 triệu USD, hỗ trợ sinh viên xuất sắc phát triển kỹ năng và nghiên cứu AI.

