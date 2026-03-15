Thời khắc quan trọng trong kỷ nguyên mới

Nhiều ngày qua, đường phố khắp TP HCM rợp màu cờ Tổ quốc. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được chờ đón trong không khí náo nức, rộn ràng.

80 năm không ngừng hoàn thiện

Nhìn lại lịch sử, ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, để xây dựng một nhà nước dân chủ, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra ngày 6-1-1946. Trong hoàn cảnh còn phải đương đầu với thù trong giặc ngoài, người dân đã bất chấp sự đàn áp của các thế lực thù địch, hăng hái đi bầu cử.

Sau 80 năm, Quốc hội Việt Nam trải qua 15 khóa. Nhân dân ta có 15 lần thông qua lá phiếu bầu để chọn người đại diện tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tác giả Phạm Phương Thảo trong một sự kiện liên quan bầu cử. Ảnh: PHAN ANH

Từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, các bản Hiến pháp tiếp theo qua các năm sửa đổi 1959, 1980, 1992, 2013 đã cho thấy "đạo luật gốc" được tiếp tục hoàn thiện phản ánh sự phát triển của đất nước và yêu cầu quản trị quốc gia trong từng giai đoạn. Đến nay, Quốc hội đã ban hành 567 luật, 236 pháp lệnh, tạo nền tảng pháp lý cho hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mỗi cuộc bầu cử đi qua đều khắc ghi một giai đoạn phát triển của đất nước. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm có nhiều dấu ấn mang tính lịch sử.

Đó là việc rút ngắn khoảng cách chuyển giao nhiệm kỳ để đồng bộ giữa nhiệm kỳ của đại hội Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội, nhiệm kỳ lãnh đạo các cơ quan hành chính, tư pháp. Đây cũng là thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới - với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Chọn người dám nói, dám hành động

Bằng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác bầu cử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc phát huy rõ nét trong công tác bầu cử và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh mới, Quốc hội khóa XVI đứng trước yêu cầu rất cao. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, xung đột của một số quy định pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Công tác nhân sự - khâu then chốt của bầu cử - được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm sự đại diện hài hòa các ngành, các tầng lớp trí thức, doanh nhân, người lao động, các dân tộc, tôn giáo, các giới, các độ tuổi, vùng miền…

Vấn đề đại đa số cử tri quan tâm không chỉ là bầu đủ số lượng, cơ cấu mà là bầu cho ai để có chất lượng đại biểu như mong muốn.

Đại biểu phải đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, phẩm chất, làm người đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực tại địa phương. Đó cũng phải là người chuyển tải được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dám nói, dám hành động vì lợi ích đất nước, nhân dân…

Cử tri xã Tân An Hội, TP HCM tìm hiểu thông tin, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Qua chủ động tìm hiểu thông tin, cử tri đánh giá cao chất lượng của ứng cử viên. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri có nhiều đề xuất cũng như bày tỏ mong muốn ứng cử viên khi trở thành đại biểu của dân sẽ thực hiện tốt cam kết, làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân với cơ quan quyền lực nhà nước.

Gửi gắm niềm tin

Tại TP HCM, từ sau ngày 30-4-1975 đến nay có 10 khóa HĐND. HĐND thành phố trong vai trò của mình đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, tăng cường sự tương tác với cử tri qua các chương trình "Nói và Làm", "Đối thoại cùng chính quyền thành phố", "Lắng nghe và trao đổi", "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" cũng như xử lý vấn đề qua đường dây nóng…

Về phần mình, cử tri thành phố đánh giá cao những quyết định tạo điều kiện để thành phố phát triển xứng với vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao các mặt đời sống của nhân dân.

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM mở rộng không gian phát triển thành một siêu đô thị với 14 triệu dân. Cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ bầu ra 125 đại biểu HĐND thành phố, và ở 168 phường, xã, đặc khu, mỗi nơi bầu không quá 30 đại biểu HĐND. Hướng về cuộc bầu cử, cử tri TP HCM gửi gắm nhiều kỳ vọng về sự phát triển của đất nước, của TP HCM, nhất là tăng sự phân cấp, phân quyền để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả...

Thành công của cuộc bầu cử lần này không chỉ được đo bằng tỉ lệ cử tri đi bầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, nơi ý chí, nguyện vọng của nhân dân được thể hiện bằng quyết sách đúng đắn và hành động thiết thực.

Tín hiệu mới của một nhà nước kiến tạo, của những chuyển đổi mạnh mẽ, có sức thuyết phục… để giành lấy những mục tiêu đầy khát vọng trong hành trình đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc đang rất rõ...

Hôm nay, hơn 78,9 triệu cử tri cả nước, trong đó có 9,7 triệu cử tri TP HCM, thực hiện quyền làm chủ. Với sự chuẩn bị chu đáo, với tâm thế phấn khởi của cử tri, nhất định cuộc bầu cử sẽ thành công, đánh dấu thời khắc quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình phát triển.