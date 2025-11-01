Áp lực trên vai Salah

"Bình minh giả"

Chuyến xuất quân tại Anfield cuối tuần được xem là bước ngoặt quan trọng với thầy trò HLV Arne Slot. "Lữ đoàn đỏ" đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt khi họ đối mặt với nguy cơ thua 5 trận liên tiếp ở Premier League - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB.

Mohamed Salah gánh oằn vai trọng trách ghi bàn cho Liverpool (Ảnh: AP)

Chiến thắng vang dội 5-0 trước Eintracht Frankfurt ở Champions League tưởng như đã mở ra khởi đầu mới, nhưng xem ra chỉ là "bình minh giả". Ngay sau đó, Liverpool thua liên tiếp Brentford ở giải quốc nội và Crystal Palace tại Cúp Liên đoàn, khiến bầu không khí u ám bao trùm cả vùng Merseyside. Với vai trò nhà đương kim vô địch, Liverpool giờ chỉ đứng thứ 7, kém đối thủ dẫn đầu Arsenal tới 7 điểm và đánh mất dần niềm tin nơi người hâm mộ.

Ngược lại, Aston Villa của HLV Unai Emery lại đang đạt phong độ chói sáng. Sau khởi đầu chệch choạc, "The Villans" toàn thắng 5 vòng gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Man City. Dưới tay Emery, Aston Villa chơi gắn kết, kỷ luật và bền bỉ, trái ngược hoàn toàn với sự sa sút của Liverpool. Tuy nhiên, Villa cũng mang trong mình "dớp" lớn: Họ đã thua cả 11 trận sân khách gần nhất trước các đội đang giữ cúp vô địch Premier League và chưa từng thắng tại sân Anfield suốt hơn 10 năm qua.

Tìm lại bản năng sát thủ

Tâm điểm của mọi ánh nhìn vẫn là Mohamed Salah - biểu tượng lớn nhất của Liverpool trong kỷ nguyên hiện đại, nhưng đang trải qua giai đoạn sa sút hiếm hoi. Ngôi sao người Ai Cập đã tịt ngòi suốt 6 vòng đấu liên tiếp, chuỗi khô hạn dài nhất kể từ khi anh gia nhập "The Kop". Không chỉ thiếu vắng bàn thắng, Salah còn bị chỉ trích bởi ý chí, thiếu năng động và nhất là đánh mất khả năng tạo đột biến từng là thương hiệu của mình.

HLV Slot cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở Salah mà ở toàn hệ thống tấn công thiếu gắn kết. Tuy vậy, dư luận tại Anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu ngôi sao 33 tuổi này còn đủ khát khao và thể lực để tiếp tục gánh vác hàng công Liverpool.

Salah hiện đã có 275 bàn thắng và kiến tạo cho CLB - chỉ còn cách kỷ lục Ngoại hạng Anh của Wayne Rooney đúng 1 lần góp dấu giày vào bàn thắng nhưng đó dường như là cột mốc ngoài tầm với trong bối cảnh cơn khát bàn thắng cứ kéo dài.

Liverpool nhiều khả năng đón chào sự trở lại của Ryan Gravenberch, trong khi Alisson, Frimpong và Leoni tiếp tục vắng mặt. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa thiếu vắng Emiliano Buendia và Tielemans vì chấn thương, nhưng phong độ ổn định của Watkins, McGinn và Matty Cash vẫn giúp họ trở thành mối đe dọa lớn.

Trước đối thủ đang thăng hoa, Liverpool buộc phải tìm lại bản sắc tấn công nếu không muốn khủng hoảng leo thang. Một trận hòa có thể đủ để tạm dừng chuỗi thất bại trên sân nhà, họ muốn 3 điểm. Điều người hâm mộ chờ đợi hơn cả là việc Salah tìm lại bản năng sát thủ - phẩm chất có thể cứu cả mùa giải cho đội bóng vùng Merseyside. Dự đoán: Liverpool 2-2 Aston Villa.

Chỉ cần Chelsea đánh bại Tottenham ở trận đấu sớm, Liverpool sẽ lần đầu tiên rớt lại phía sau cả 5 thành viên nhóm "Big Six" dù đang là đương kim vô địch giải!



