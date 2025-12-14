HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thói quen này có thể giúp bạn sống lâu hơn 10 năm

Anh Thư

(NLĐO) - Một phân tích mới từ Đại học Y khoa và Khoa học sức khỏe RCSI (Ireland) đã chỉ ra "bí kíp" sống lâu đơn giản đến bất ngờ.

Viết trên The Conversation, PGS Jolanta Burke từ Trung tâm Khoa học sức khỏe tích cực thuộc Đại học Y khoa và Khoa học sức khỏe RCSI cho biết cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống có thể tác động rất mạnh mẽ đến cơ hội sống lâu.

PGS Burke dẫn lại trường hợp được quan tâm gần đây của diễn viên hài huyền thoại người Mỹ Dick Van Dyke, người vừa tròn 100 tuổi và tiết lộ rằng bí quyết sống thọ của danh hài là thái độ sống tích cực và không bao giờ nổi giận.

PGS Burke khẳng định điều đó là đúng, dựa trên một loạt bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Thói quen này có thể giúp bạn sống lâu hơn 10 năm - Ảnh 1.

Thái độ sống tích cực hay tiêu cực có thể quyết định bạn có sống lâu hay không - Minh họa AI: Thu Anh

Một trong những công trình nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là nghiên cứu kéo dài 6 thập kỷ dựa trên 678 nữ tu. Họ bắt đầu tham gia nghiên cứu khi mới là nữ tu tập sự, khoảng 22 tuổi.

Tất cả đều được yêu cầu viết tự truyện kể từ thời điểm đó. 6 thập kỷ sau, dựa vào những gì họ đã viết ra, các tác giả nhận thấy những người có thể hiện nhiều cảm xúc tích cực hơn khi còn trẻ (thường vui vẻ, cảm thấy biết ơn hơn là buồn, oán giận...) có thể sống lâu hơn đến 10 năm!

Một nghiên cứu gần đây của Anh cũng cho thấy những người lạc quan hơn sống lâu hơn từ 11%-15% so với những người bi quan.

Năm 2022, một nghiên cứu quy mô lớn trên 160.000 phụ nữ thuộc nhiều sắc tộc khác nhau cho thấy những người lạc quan hơn có nhiều khả năng sống đến 90 tuổi hơn so với những người bi quan.

"Một lời giải thích tiềm năng cho những kết quả này có liên quan đến tác động của sự tức giận lên trái tim chúng ta" - PGS Burke giải thích

Những người có xu hướng nhìn nhận cuộc sống tích cực hoặc lạc quan hơn dường như giỏi hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát cơn giận.

Điều này rất quan trọng, vì cơn giận có thể gây ra một số tác động đáng kể đến cơ thể, ví dụ kích hoạt việc giải phóng adrenaline và cortisol, hai hormone gây căng thẳng chính, gây hại cho hệ tim mạch.

Áp lực tích lũy theo thời gian lên hệ tim mạch do sự căng thẳng và giận dữ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Ở cấp độ tế bào, sự giận dữ đã được chứng minh là làm telomere ngắn đi nhanh hơn. Telomere đóng vai trò như những chiếc mũ bảo hiểm bảo vệ nhiễm sắc thể.

Telomere ở người trẻ dài và chắc khỏe, nhưng sẽ dần ngắn và đứt gãy khi chúng ta già đi. Mặc dù vậy, tốc độ ngắn đi của cấu trúc này là khác nhau ở mỗi người.

Nói cách khác, giận dữ làm tăng tốc quá trình lão hóa.

Tin liên quan

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

Kéo dài tuổi thọ và trẻ hơn nhờ uống cà phê theo cách này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê có thể tác động tích cực lên telomere - cấu trúc quan trọng với tuổi thọ - ngay cả ở người có yếu tố nguy cơ.

Làm điều này ở tuổi 50, thêm tuổi thọ đáng kể

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy những gì bạn làm từ tuổi trung niên có thể giúp đầy lùi một trong những nguyên nhân kéo giảm tuổi thọ hàng đầu.

Cách tăng tuổi thọ nhờ cà phê, trà và nước

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ đồng thời nước lọc, cà phê và trà trong ngày đủ lượng và đúng tỉ lệ sẽ mang lại lợi ích lớn về tuổi thọ.

đột quỵ sống lâu tuổi thọ giận dữ kiểm soát cảm xúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo