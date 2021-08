Tờ The Times của Anh dẫn lời đại diện cơ quan Điều tra Tội phạm (CID) của Taliban, ông Maulawi Saifullah Mohammed, cho biết họ đang thẩm vấn 6 tù nhân nhóm ISIS-K. Những người này bị bắt giữ sau vụ đọ súng ở phía Tây thủ đô Kabul vào đêm 26-8.

Những cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra sau vụ tấn công liều chết vào sân bay quốc tế Kabul khiến gần 200 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. ISIS-K có thể không có đủ sức mạnh để đánh bại Taliban trong trận chiến nhưng họ có đủ phương tiện để tiếp tục làm tê liệt Afghanistan bằng các cuộc tấn công liều chết.

Bạo lực hôm 26-8 báo hiệu một chương mới của cuộc xung đột nồi da nấu thịt ở Afghanistan. Ảnh: The Times

Ông Maulawi Saifullah Mohammed nói: "Bốn người là người Afghanistan, hai người còn lại có vẻ như là người Malaysia. Chúng không ghê gớm như chúng nghĩ. Chúng tôi vừa đánh bại quân đội từ 36 quốc gia NATO nên chúng tôi biết mình có thể bắt và tiêu diệt thành viên IS ở bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy chúng". Tuy nhiên, danh tính 2 tay súng người Malaysia không được công bố.



Quan chức cảnh sát hàng đầu của Malaysia hôm 28-8 cho biết nước này đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan an ninh nước ngoài để xác nhận thông tin nêu trên. Quan chức cảnh sát Malaysia Acryl Sani Abdullah cho biết hiện nước này không có thông tin nào về sự tham gia của công dân Malaysia trong nhóm ISIS-K.

Theo báo The Star, trong 10 năm qua, hàng chục người Malaysia rời bỏ đất nước tham gia IS ở Syria và các quốc gia khác. Một số đã được phép quay trở lại theo các điều kiện do chính quyền quy định. Hiện không rõ còn lại bao nhiêu người ở nước ngoài.

Binh sĩ Mỹ hỗ trợ an ninh tại chốt kiểm tra sơ tán trong sân bay quốc tế Hamid Karzai ngày 26-8. Ảnh: Reuters