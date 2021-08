Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Hải quân William Urban, cho biết vụ việc "có vẻ bắt đầu khi một kẻ thù địch không rõ danh tính bắn vào lực lượng an ninh Afghanistan".

Mô tả vụ đọ súng, ông Urban nói: "Người Afghanistan đã bắn trả và tuân thủ quyền tự vệ của họ, quân đội Mỹ và liên quân cũng vậy". Ông Urban nói thêm rằng một thành viên của lực lượng Afghanistan thiệt mạng và một số người Afghanistan bị thương.

Người phát ngôn CENTCOM nói với kênh CNBC: "Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và hiện ổn định. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các đồng đội và những người thân yêu của người lính Afghanistan đã ngã xuống".

Một cuộc đọ súng đã nổ ra tại cổng phía Bắc của sân bay Kabul vào ngày 23-8 giữa lực lượng an ninh Afghanistan và những kẻ tấn công chưa rõ danh tính. Ảnh: CNBC

Vụ đọ súng xảy ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vật lộn với hàng loạt chỉ trích về sự thất bại của việc rút quân khỏi Afghanistan. Cuối tuần trước, Tổng thống Biden cho biết quân đội Mỹ đã sơ tán 28.000 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 14-8 nhưng hàng ngàn người Mỹ vẫn ở đó. Theo ông Biden, việc sơ tán hàng ngàn người khỏi Kabul sẽ rất khó khăn và đau đớn.



Tuần qua tại sân bay Kabul, đầy những hình ảnh hoảng loạn và tuyệt vọng khi các bà mẹ trao con cho lính nước ngoài qua rào kẽm gai và thường dân Afghanistan bám chặt vào máy bay trong nỗ lực tuyệt vọng để chạy trốn khỏi đất nước kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát.

Không chỉ có thế, theo một quan chức quốc phòng nói với CNN rằng quân đội Mỹ đang tham vấn cho Tổng thống Biden về việc có nên quyết định kéo dài thời gian di tản ở Afghanistan sau thời hạn 31-8 hay không.

Cố vấn quân sự cho biết quyết định này phải được đưa ra vào ngày 24-8 để có đủ thời gian rút 5.800 quân hiện có trên mặt đất, cũng như số trang thiết bị và vũ khí của họ.

Nếu tổng thống đồng ý, trong "vài ngày nữa", quân đội sẽ cố gắng sơ tán càng nhiều người càng tốt, trước khi Mỹ bắt đầu rút quân hoàn toàn, có thể vào cuối tuần này.

Hàng trăm người tập trung gần chiếc máy bay vận tại C-17 của Không quân Mỹ tại sân bay Kabul. Ảnh: AP

Một số cố vấn của Tổng thống Biden đã khuyên không nên gia hạn do tình hình an ninh trên thực địa. Các quan chức đã dành những ngày gần đây để theo dõi các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, trích dẫn thông tin đáng tin cậy rằng tình hình hỗn loạn bên ngoài sân bay đã tạo ra mục tiêu cho ISIS-K (một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan) và các tổ chức khác.



Việc cân nhắn vừa nêu diễn ra sau tuyên bố của Taliban rằng Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng trước ngày 31-8 - thời hạn mà quân đội Mỹ cho biết họ vẫn đang lên kế hoạch đáp ứng. Nếu Mỹ và đồng minh vẫn cố gắng ở lại Afghanistan sau tuần tới, Taliban cảnh báo sẽ có hậu quả kéo theo hành động này.