Biến đổi khí hậu bao trùm bầu cử Úc

Các cuộc tranh luận về năng lượng và tình trạng toàn cầu ấm dần lên đã bao trùm chiến dịch tranh cử ở quốc gia này thời gian qua. Nhiều cử tri đã kêu gọi thay đổi trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm đến 85% nguồn phát điện ở Úc.



Đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison cam kết vào năm 2030 sẽ giảm khí thải xuống mức thấp hơn khoảng 26%-28% so với mức năm 2015 thông qua chi tiêu cho các chương trình thay vì thay đổi chính sách. Chính phủ Úc hiện nay còn hứa giảm 25% giá điện vào cuối năm 2021 nhưng vẫn nhấn mạnh đến việc sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống. Trong khi đó, Công đảng đối lập hứa hẹn ban hành những đạo luật liên bang mới về môi trường, đồng thời cam kết 50% sản lượng điện toàn quốc đến từ những nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) và thủ lĩnh đối lập Bill Shorten Ảnh: REUTERS

Liên đảng Tự do - Quốc gia trung hữu của Thủ tướng Morrison đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhưng các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Công đảng của ông Bill Shorten dẫn trước với tỉ lệ sít sao 51% so với 49%. Đảng Xanh cánh tả dự kiến vẫn là thế lực đứng thứ ba trong chính trường Úc nhưng nhiều khả năng sẽ liên minh với Công đảng để thành lập chính phủ nếu ông Shorten chiến thắng. Điều đáng nói là đảng này muốn xây dựng một nền kinh tế dựa trên 100% năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu chấm dứt xuất khẩu than vào năm 2030.

"Mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia và đời sống của chúng ta là tình trạng toàn cầu ấm dần lên. Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới đã định giá khí thải carbon rồi lại hủy bỏ nó - đó là di sản của chính phủ này" - ông Adam Bandt, phát ngôn viên về biến đổi khí hậu của Đảng Xanh, nói với kênh Al Jazeera.

