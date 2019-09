Sau khi được máy bay trực thăng thả xuống, chiếc tàu máy làm từ sợi carbon có thể phóng trên mặt nước với tốc độ 74 km/giờ trước khi chuyển thành tàu ngầm và lặn sâu hơn 30 m.

Có tên gọi là Victa, chiếc tàu dài gần 12 m đang được Lực lượng đặc biệt Anh thử nghiệm để cải thiện sự ổn định của Hải quân Hoàng gia Anh trong việc bảo vệ vận chuyển hàng qua đường biển trên Vịnh Ba Tư.

Chỉ sau vài phút, chiếc tàu có thể chuyển đổi thành tàu ngầm và động cơ đẩy nước của hãng Rolls Royce giúp tàu đạt đến 250 hải lý.

Chỉ mất vài phút để chiếc tàu biến thành tàu ngầm. Ảnh: Twitter/Armada International

Tàu Victa được thả ra biển từ máy bay hoặc tàu ngầm quân đội. Ảnh: Twitter/ SubSea Craft

Chiếc tàu ngầm được Hải quân Hoàng gia Anh dùng để bảo vệ tuyến đường hàng hải ở Vịnh Ba Tư. Ảnh: Daily Mail

Con tàu này giống với chiếc xe lặn biển mang tên Lotus Esprit của nhân vật điệp viên James Bond trong bộ phim "The Spy Who Loved Me" được vận hành bởi 2 thủy thủ và có thể chở thêm 6 biệt động. Chiếc xe có thể chuyển thành tàu ngầm chỉ sau một nút bấm.

Thiết kế cho phép tàu Victa được hạ xuống biển từ máy bay quân đội hoặc thả ra từ thân của một chiếc tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia.

Phương tiện này do đơn vị đóng tàu SubSea Craft ở thị trấn Gosport, hạt Hampshire thực hiện. Ngoài ra, các cấu tạo đặc biệt của tàu cũng được nhà vô địch chèo thuyền Olympic Sir Ben Ainslie đóng góp từ các thiết kế thuyền đua của mình.

Xe tàu ngầm Lotus Esprit của nhân vật điệp viên James Bond. Ảnh: Danjaq/Eon/Ua/Kobal/REX/Shutters

Một nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia cho biết: "Trong các thập niên qua, chúng tôi chờ đợi một chiếc tàu được phát triển có hiệu quả trên và dưới mặt nước. Kẻ thù sẽ không thể thấy hoặc là nghe thấy chúng tôi đang di chuyển tới. Với bối cảnh đe dọa tàu Anh trên eo biển Hormuz, sự hiện diện của chiếc tàu là rất kịp thời".

Chuẩn tướng Tim Chicken, cựu chỉ huy Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoàng gia Anh ở Afghanistan và hiện đang làm việc tại đơn vị SubSea Craft, cho biết: "Thiết kế của chúng tôi thật sự hiện đại. Tàu Victa mở ra những lựa chọn chiến thuật và chiếc lược có tiềm năng thay đổi cuộc chơi ở các lực lượng tác chiến đặc biệt trên biển".