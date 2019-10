Reuters dẫn nguồn tin y tế và an ninh cho biết 14 người thiệt mạng tại TP Kerbala tối 28-10 sau khi họ bị lực lượng an ninh Iraq bắn. Trước đó, 3 người biểu tình ở TP Nassiriya cũng thiệt mạng.

Tổng cộng 865 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại. Giám đốc Sở Y tế TP Kerbala nói ít nhất 66 thành viên của lực lượng an ninh cũng nằm trong số này.

Về thông tin 14 người thiệt mạng, cảnh sát trưởng TP Kerbala phủ nhận, đồng thời tuyên bố "không có người biểu tình nào bị giết mà chỉ có một người chết trong một vụ án hình sự không liên quan". Quan chức này còn tố đoạn video quay lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình là "giả mạo", nhằm mục đích kích động.

Các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi. Ảnh: Reuters

Hàng ngàn người Iraq đã xuống đường trong tuần này để phản đối chính quyền của Thủ tướng Mahdi và giới tinh hoa chính trị bị cáo buộc tham nhũng. Kể từ khi tình trạng bất ổn bùng phát vào ngày 1-10, có ít nhất 250 người đã thiệt mạng.

Một ủy ban chính phủ Iraq điều tra làn sóng bất ổn đầu tiên - diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 10, phát hiện 149 dân thường đã thiệt mạng vì lực lượng an ninh sử dụng vũ lực quá mức, trong đó có bắn đạn thật để dập tắt các cuộc biểu tình.

Tình trạng bất ổn khởi nguồn do bất mãn vì khó khăn kinh tế và tham nhũng sâu rộng. Trước đó, từ năm 2003-2017, Iraq còn phải chịu đựng sự can thiệp của nước ngoài và cuộc nổi dậy của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh: Reuters

Mặc dù Iraq - thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - tự hào sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ nhưng nhiều người dân nước này vẫn phải sống trong nghèo đói hoặc bị hạn chế sử dụng nước sạch, điện, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cơ bản. Iraq cũng đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm bị tàn phá bởi xung đột kể từ năm 2003.

Bất chấp việc đề ra nhiều cải cách đầy hứa hẹn và ra lệnh cải tổ nội các, ông Mahdi, đã vật lộn để giải quyết khiếu nại của người biểu tình sau khi nhậm chức cách đây 1 năm.

Hôm 29-10, Reuters đưa tin một đoàn xe cảnh sát chống bạo động đã tới quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Baghdad nơi người biểu tình – bao gồm sinh viên – tập trung. Cuộc biểu tình hiện bước sang ngày thứ năm liên tiếp.

Một phát ngôn viên của ông Mahdi cảnh báo bất kỳ ai làm gián đoạn công việc hoặc hoạt động tại trường học sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.