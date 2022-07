Nếu hơn một năm trước, người dân phải hạn chế ra đường trong các dịp lễ vì dịch Covid-19 thì năm nay, chuyện ăn mừng đối mặt trở ngại khác: Trở nên đắt đỏ hơn. Giá xăng tăng ở mức trung bình 5 USD mỗi gallon ở nhiều bang. Giá xăng trở thành một trong những nỗi lo của người Mỹ, đặc biệt là giai đoạn lễ Quốc khánh thì nhu cầu di chuyển của mọi người tăng vọt.



Người Mỹ đang đối mặt với tỉ lệ lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm, hơn nửa số người dân đang sống chật vật hơn trước.



"Nhìn chung, giá cả mùa lễ năm nay cao hơn khá nhiều so với năm ngoái", Phó Chủ tịch phụ trách nội dung và cố vấn xu hướng tiêu dùng cho Tập đoàn IRI-Joan Driggs nhận xét khi trả lời phỏng vấn cho CNN. Trong khi chỉ số tiêu dùng cá nhân tăng 6,3% trong khoảng 12 tháng tính đến tháng 5 năm nay, bia lại là mặt hàng chỉ tăng khoảng 4%.

Megan Backes, bà nội trợ ở Chicago, nói rằng gia đình cô sẽ không nấu ăn mà sẽ chung vui cùng gia đình khác để giảm thiểu chi phí.

New York nhộn nhịp khi người Mỹ mừng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với không ít nỗi lo

Thách thức khác với nhiều người đi chơi trong mùa lễ năm nay là chuyện thời tiết và tắc nghẽn giao thông. Từ chiều thứ sáu tuần trước, bão đổ bộ ở khu vực Đông Bắc đã làm nhiều sân bay lớn của khu vực hoãn chuyến khoảng 1 giờ, theo bản đồ hoãn chuyến của Cục Hàng không Liên bang. Hơn 550 chuyến bay ở Mỹ đã bị hoãn cùng ngày, theo trang theo dõi chuyến bay của FlightAware.

Mưa liên tục trong những ngày qua và kéo dài đến ngày 3-7. Khi kinh tế phục hồi, sân bay đón tiếp nhiều hành khách năm nay và với tình hình mưa diện rộng và bão cấp độ nhẹ có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay ở một số khu vực, có thể sẽ phải hoãn và hủy chuyến bay.

Cuối tuần rồi, cũng là mùa di chuyển bằng đường hàng không nhiều nhất của người dân Mỹ sau vài năm sống chung với dịch. Hãng hàng không Delta kỳ vọng lưu lượng khách ở mức cao chưa từng thấy ngay cả khi so với trước dịch trong dịp lễ này.

Việc nới lỏng những quy định phòng chống dịch Covid-19 và nhu cầu du lịch tăng cao đã góp phần tạo ra cơn lốc du lịch mùa hè cho những tập đoàn vận chuyển của Mỹ. Năm nay, ngành vận tải dự đoán tỉ lệ di chuyển bằng xe cá nhân cao hơn nhiều so với mọi năm, ước tính 47,9 triệu người dân sẽ lái xe hơn 50 dặm vào dịp lễ dù cho giá xăng cao kỷ lục vào tháng rồi.



Số người du lịch bằng xe và đường hàng không tăng cao dịp này cũng là phép thử cho những hãng hàng không lâu nay đã phải chống chọi với tình trạng thiếu nhân viên và tỉ lệ hoãn chuyến mùa hè này.

Cùng với thời tiết khắc nghiệt và lượng người đến với New York tăng vọt trong những ngày vừa qua, New York đã đối mặt với tình trạng ùn tắc xe tại khu vực ngoại ô và những tuyến đường chính dẫn đến New York. Người viết đã mất đến 8 giờ (thay vì chỉ 4 giờ như mọi khi) để di chuyển từ thủ đô Washington DC đến TP New York trong dịp lễ này.