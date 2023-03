Đài RT cho hay ông Gershkovich làm việc cho tờ The Wall Street Journal (Mỹ). Người này bị bắt giam ở TP Ekaterinburg, Urals - Nga, theo thông báo của FSB ngày 30-3.

Ông Gershkovich chịu trách nhiệm đưa tin tức từ Nga, Ukraine và các khu vực khác của Liên Xô cũ cho tờ báo Mỹ. Ông bị buộc tội cố gắng thu thập thông tin tình báo tại một nhà máy quốc phòng, vi phạm luật bí mật nhà nước của Nga. Nếu bị kết tội, nhà báo này phải đối mặt án tù từ 10-20 năm về tội gián điệp.

Nhà báo Mỹ Evan Gershkovich đã bị bắt giam ở Nga. Ảnh: Facebook

FSB cáo buộc ông Gershkovich, công dân Mỹ được Bộ Ngoại giao cấp phép hoạt động báo chí tại Nga, đã "hành động vì lợi ích của chính phủ Mỹ". Ông "bị bắt khi cố gắng nhận thông tin tình báo".

Cùng ngày 30-3, The Wall Street Journal bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an toàn của ông Gershkovich.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bất cứ điều gì ông Gershkovich đang làm đều "không liên quan đến báo chí".

Trước khi làm việc cho The Wall Street Journal, ông Gershkovich là phóng viên của hãng tin Agence France-Presse (Pháp) và báo The Moscow Times (Nga), đồng thời phụ trách tin tức cho báo The New York Times (Mỹ).