Theo câu chuyện do báo The Times of India đăng tải hôm 28-11, nạn nhân 20 tuổi biến mất khỏi nhà ở quận Janakpuri vào ngày 10-11. Cảnh sát sau đó xác định cô bị chồng và hai đồng phạm sát hại.

Vì chán ngấy các cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa nên người chồng đã đưa vợ mình tới TP Panipat - Ấn Độ rồi bắn chết cô.

Danh tính của cặp đôi được công bố, bao gồm cô Nancy Sharma, 20 và chồng Sahil Chopra, 21 tuổi. Họ kết hôn từ tháng 3 nhưng gặp trục trặc vì Nancy bắt đầu có hứng thú với những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Chopra cũng nghi ngờ vợ ngoại tình. Người đàn ông khai với cảnh sát rằng mình đã yêu cầu vợ ly hôn song không thể làm điều đó trong vòng 1 năm kể từ lúc kết hôn. Nancy còn "đe dọa chồng nếu khăng khăng muốn ly hôn". Báo The Times of India cho biết đây là lý do khiến Chopra nảy sinh ý định giết vợ.

Sau trận ẩu đả hôm 9-11, Chopra bàn với anh em họ Shubham và người tài xế Badal thực hiện tội ác. Hai đồng phạm này lấy một khẩu súng lục mua bất hợp pháp rồi đến nhà của Chopra vào sáng 10-11.

Chopra sau đó xin lỗi vợ và rủ cô đi dạo để giải toả tâm trạng. Bốn người lên một chiếc Chevrolet Cruze, hướng về TP Panipat. Khoảng giữa trưa, họ đến một nhà máy lọc dầu gần TP Panipat, nơi Chopra bắn vợ mình từ phía sau khiến cô thiệt mạng. Các nghi phạm sau đó vứt xác Nancy vào bụi rậm và trở về nhà cho đến khi bị bắt.