Nỗi lo bóng ma IS trỗi dậy

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 9-10 khẳng định chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể dẫn đến sự hồi sinh của IS tự xưng. Nhà lãnh đạo Úc còn cho biết thêm rằng ông đã bày tỏ nỗi lo về sự an toàn của dân thường cũng như của người Kurd ở Syria với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi về quyết định rút quân ra khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Morrison khẳng định ông không muốn bình luận, bởi đây là "vấn đề của Mỹ".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đưa một số tù nhân IS nguy hiểm nhất ra khỏi Syria để tránh trường hợp chúng tẩu thoát khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Ðông Bắc nước này.

Theo báo Daily Express, Mỹ "giam giữ gián tiếp" hàng ngàn tay súng IS ở Syria với sự hỗ trợ của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và Tổng thống Trump quyết tâm rút quân khỏi Syria, Washington không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa quân ra khỏi khu vực và bàn giao trách nhiệm giam giữ tù nhân IS cho Ankara.

Tuy nhiên, chuyên gia về khủng bố Kyle Orton của Hiệp hội Henry Jackson (Anh) khẳng định quá trình bàn giao này có thể tạo ra cơ hội tẩu thoát cho các tù nhân IS. "Vấn đề là khi các lực lượng mới đến tiếp quản, họ không rành về địa hình và điều này tạo cơ hội trốn thoát cho tù nhân" - ông Orton giải thích.

C.Lực