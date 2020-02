Theo hãng tin Reuters, số phận của Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền không còn chắc chắn sau khi những thành viên PPBM ủng hộ ông Mahathir và các đảng đối lập thảo luận thành lập chính phủ mới nhằm ngăn ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch Đảng Công lý Nhân dân (PKR), kế nhiệm Thủ tướng Mahathir.



Trước đó, liên minh của hai ông Mahathir và Anwar đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018 trước Tổ chức quốc gia Malaysia thống nhất (UMNO) - đảng lãnh đạo trong liên minh cầm quyền Barisan Nasional (BN) do cựu Thủ tướng Najib Razak đứng đầu. Khi đó, ông Mahathir cam kết trao lại quyền cho ông Anwar trước cuộc bầu cử kế tiếp, dự kiến diễn ra vào năm 2023.

Ông Mahathir Mohamad (phải) và ông Anwar Ibrahim Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Mahathir thời gian qua liên tục từ chối cho biết khi nào sẽ có động thái như thế, dẫn đến căng thẳng trong liên minh cầm quyền. Giờ đây, theo tờ The Straits Times (Singapore), động thái từ chức được xem là bước đi chiến thuật của ông Mahathir, 94 tuổi, nhằm hủy bỏ thỏa thuận chuyển giao quyền lực.

Chiều 24-2 (giờ địa phương), Quốc vương Malaysia quyết định ông Mahathir vẫn sẽ đảm nhận chức thủ tướng tạm thời cho đến khi Malaysia bầu chọn được người thay thế. Tờ The Straits Times dẫn nguồn tin khác trong PH cho hay việc trì hoãn thông báo thành lập liên minh cầm quyền mới, dự kiến có tên gọi là Liên minh Dân tộc, trong đó có sự tham gia của UMNO, nhiều khả năng là do đàm phán chưa ngã ngũ giữa các đảng tham gia về các vị trí trong chính phủ mới. Một lý do khác là sự bất đồng trong PPBM về vai trò của UMNO. Một liên minh mới sẽ cần ít nhất 112/222 nghị sĩ tại quốc hội để thành lập chính phủ.