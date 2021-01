Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết trong phiên điều trần đầu tiên của mình tại tòa án tối cao tỉnh British Columbia của Canada hôm 12-1, ông Lưu Hiểu Tông, chồng của bà Mạnh, đã cung cấp một số thông tin liên quan tới vụ bắt giữ vợ mình.

Ông Lưu cho biết có một máy bay của hãng China Southern Airlines được thuê để chở vợ mình về Trung Quốc hồi tháng 5 năm ngoái do nhầm tưởng rằng bà sắp được trả tự do. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án Canada hôm 27-5-2020 khiến kế hoạch này không thể thực hiện và vụ dẫn độ bà Mạnh tiếp tục được xem xét.

Luật sư John Gibb-Carsley đại diện cho quyền lợi của Mỹ cho hay chiếc máy bay trên là Boeing 777 - có thể chở hơn 360 người - và được thuê với sự hỗ trợ của lãnh sự quán Trung Quốc. Ông Lưu khẳng định mình không biết những chi tiết này.

Ông Lưu Hiểu Tông và bà Mạnh Vãn Chu trong lần đến tòa vào ngày 9-12-2020. Ảnh: AP

Các luật sư của bà Mạnh tìm cách nới lỏng điều kiện tại ngoại cho thân chủ họ, cụ thể là không bị nhân viên an ninh giám sát khi rời khỏi nhà. Ông Lưu cũng cho rằng vợ mình có thể mắc Covid-19 từ các nhân viên an ninh trong lúc bị quản thúc tại gia ở TP Vancouver – Canada, đồng thời lo ngại 2 người con bị công chúng chú ý vì nhóm nhân viên an ninh vây quanh.

Tuy nhiên, một luật sư của chính phủ Canada phản bác lo ngại của ông Lưu bằng chính lối sống của bà Mạnh. Trong đó, giữa thời điểm xảy ra dịch Covid-19, bà Mạnh tổ chức tiệc vào tối Giáng sinh năm 2020 với 14 người tham dự. Họ "bao" nguyên một nhà hàng để tổ chức bất chấp quy định phòng chống dịch. Bà Mạnh còn đi mua sắm "vô số lần" tại các cửa hàng sang trọng ở TP Vancouver và cùng chồng tới thăm một ngôi nhà do nhân viên Huawei thuê.

Ông Lưu cùng con trai 18 tuổi và con gái 12 tuổi đang sống ở Hồng Kông. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) cấp quyền miễn trừ hạn chế đi lại do dịch Covid-19 để ông Lưu đến TP Vancouver vào tháng 10 năm ngoái, trong khi 2 người con đến TP Vancouver vào tháng 12 cùng năm.

Bà Mạnh cùng dàn vệ sĩ rời tòa án tối cao tỉnh British Columbia của Canada hôm 12-1. Ảnh: AP

Ngôi nhà của bà Mạnh nằm ở Shaughnessy, một trong những khu phố đắt đỏ nhất Canada. Ngôi nhà rộng 775 mét vuông, chỉ cách nơi ở chính thức của tổng lãnh sự Mỹ 2 căn. Gần đây, nó được cải tạo, có 4 phòng ngủ và 8 phòng tắm. Đây là 1 trong 2 ngôi nhà mà bà Mạnh sở hữu ở TP Vancouver.

Bà Mạnh bị bắt tại sân bay TP Vancouver vào ngày 1-12-2018. Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh sang nước này với cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, khiến ngân hàng này có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran.

Bà Mạnh phải trả 10 triệu CAD (7,8 triệu USD) để được tại ngoại và tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng.