"Chúng tôi ra quyết định này cho mùa Giáng sinh năm nay, phòng trường hợp thuế quan có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng Mỹ" – Tổng thống Trump giải thích.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ hoãn áp thuế bổ sung đến ngày 15-12, thay vì ngày 1-9 như kế hoạch ban đầu.

Danh sách các mặt hàng được hoãn áp thuế bao gồm hàng ngàn sản phẩm, trong đó có máy vi tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi nhất định, màn hình máy tính, một số mặt hàng giày dép và quần áo, theo USTR.

Ngoài ra, một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế bổ sung 10% do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong lần gặp gỡ tại Nhật Bản hồi cuối tháng 6. Ảnh: AP

Thông báo trên được đưa ra vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với giới chức Mỹ. Cũng theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tiếp diễn trong 2 tuần tới.

Trong khi đó, Tổng thống Trump thông qua mạng xã hội Twitter than phiền Trung Quốc về điều mà ông khẳng định là không thực hiện hiện cam kết mua "lượng lớn nông sản Mỹ".

"Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ mua lượng lớn nông sản Mỹ. Đến giờ, họ vẫn chưa thực hiện cam kết này. Có lẽ lần này sẽ khác" – ông Trump khẳng định.