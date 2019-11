Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 27-11, tại Seoul, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.



Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hướng tới tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong việc đưa mối quan hệ này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thực hiện thường xuyên, linh hoạt trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp, các ngành, địa phương giữa hai nước; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in Ảnh: TTXVN

Khẳng định lại mục tiêu chung nhằm mở rộng kim ngạch thương mại hai chiều theo hướng cân bằng hơn, hai bên nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD trong những năm tới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hợp tác phát triển, triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển chính thức đã cam kết trong giai đoạn 2016-2020 với trị giá 1,5 tỉ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và mong muốn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là đối với các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự các hội nghị cấp cao liên quan của ASEAN tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020. Tổng thống Moon Jae-in đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae-in đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gồm: Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và đào tạo thuyền viên; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (VIETRADE) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Bản ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB).

Cũng trong chiều 27-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ đông đảo trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt Choi Young Joo. Thủ tướng đề nghị ông và hội quan tâm vấn đề hiện có nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc, ít nhiều sẽ có sự khác biệt về văn hóa, do đó hội cần giúp đỡ các cô dâu Việt Nam hòa nhập xã hội sở tại.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất với chủ đề "Hợp tác tương lai Mekong - Hàn Quốc vì thịnh vượng chung", cùng với các nhà lãnh đạo các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan tại Busan - Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo đã thông qua "Tuyên bố Mekong - sông Hàn thành lập quan hệ đối tác vì nhân dân, thịnh vượng và hòa bình" và nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ hai tại Việt Nam trong năm 2020.