Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

28/09/2018 23:25

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 73 tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) vào chiều 27-9 (giờ địa phương). Phiên thảo luận cấp cao diễn ra từ ngày 25-9 đến 1-10 này có chủ đề "Làm cho LHQ gắn bó với tất cả người dân: Lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì các xã hội hòa bình, công bằng và bền vững". Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện lãnh đạo hơn 100 quốc gia.



Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quốc tế đa phương và tích cực đóng góp thực hiện các trụ cột hợp tác cơ bản của LHQ về duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, hợp tác phát triển và bảo đảm quyền con người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Chúng tôi luôn nhất quán trong việc đề cao Hiến chương LHQ, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực biển Đông trên cơ sở Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không".

Theo TTXVN, Thủ tướng khẳng định không một quốc gia nào, dù đó là các cường quốc giàu mạnh, có đủ sức giải quyết những thách thức to lớn đối với toàn cầu hiện nay. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay của mọi quốc gia trên hành tinh. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị vấn đề "trách nhiệm kép", mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị: Các quốc gia cần tiếp tục đề cao vai trò của LHQ và cùng nhau đoàn kết, phấn đấu "Vì một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng: "Đại Hội đồng LHQ hãy là trung tâm để các quốc gia, dân tộc hợp tác vì hòa bình, công bằng và phát triển bền vững".

Thủ tướng cũng đề nghị LHQ tăng cường hợp tác với các khu vực, trong đó có đẩy mạnh Cơ chế Hợp tác thượng đỉnh LHQ và ASEAN theo hướng tăng nội hàm của LHQ trong ASEAN và làm đậm nét nội hàm ASEAN trong LHQ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Việt Nam cam kết sẽ luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và LHQ".

Chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa Garces và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Trao đổi với Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa Garces, Thủ tướng đề nghị LHQ ưu tiên thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa, ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ quan tâm tới tình hình biển Đông và khẳng định chủ trương nhất quán của LHQ là ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic, Thủ tướng Fiji Josaia Voreqe Bainimarama và Thủ tướng Saint Lucia - ông Allen Chastanet. Thủ tướng đề nghị các nước ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế một khi được tín nhiệm bầu vào cơ quan quan trọng này.

Đêm 27-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước.

LỤC SAN