Nhà nước thu hồi đất

Ông Mã Xuân Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tư vấn đầu tư bất động sản TP HCM, cho hay các phương pháp xác định giá đất hiện nay bằng khung giá chưa phù hợp so với giá thị trường.

Theo ông Tuấn, thu hồi đất hiện có 2 phương thức là Nhà nước ra quyết định thu hồi và chủ doanh nghiệp có dự án tự thỏa thuận với người dân có đất.

"Khi để người dân và nhà đầu tư tự thỏa thuận sẽ phát sinh vấn đề. Đó là giá cao hơn hẳn so với khi Nhà nước thu hồi sẽ xảy ra bất bình đẳng, gây khiếu kiện. Nhà nước đã quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước quản lý. Khi giao chủ đầu tư thu hồi thì Nhà nước đã tự bỏ quyền của mình. Do đó, đề nghị đất đai đã thuộc diện Nhà nước quyết định có dự án đầu tư thì phải do nhà nước thu hồi" – ông Mã Xuân Tuấn nhấn mạnh.