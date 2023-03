Sáng 7-3, một lãnh đạo UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vẫn chưa có kết luận về hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh (Công ty Thành Danh) trên sông La Tinh, thuộc địa bàn xã Cát Tài, huyện Phù Cát.



Sông La Tinh, nơi Công ty Thành Danh được khai thác cát

Trước đó, năm 2019, UBND tỉnh Bình Định cấp phép cho Công ty Thành Danh được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại địa điểm trên. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục gia hạn thời gian khai thác cát cho Công ty Thành Danh để phục vụ một số công trình do UBND xã Cát Tài làm chủ đầu tư, hạn cuối đến ngày 25-2-2023.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh tại xã Cát Tài đã bị một số người dân thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ phản đối vì lo ngại gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai vào mùa mưa lũ, bởi dòng sông nằm giáp ranh 2 xã Cát Tài và Mỹ Tài.

Trên cơ sở đó, UBND xã Cát Tài đã phối hợp với UBND xã Mỹ Tài thành lập đoàn kiểm tra. Cuối tháng 2 vừa qua, đoàn kiểm tra của 2 xã này đã có kết luận vụ việc. Theo đó, đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài nuôi vịt, chứ không phải do khai thác cát.

Sau khi bị dư luận phản ứng gay gắt về việc đoàn kiểm tra 2 xã xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông là do "người dân nuôi vịt, chứ không phải do khai thác cát", UBND huyện Phù Cát đã giao các phòng, ban liên quan kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông La Tinh của Công ty Thành Danh, đồng thời xác định lại nguyên nhân gây sạt lở bờ sông. Bên cạnh đó, vừa qua Sở TN-MT tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương đi kiểm tra thực địa khu vực khai thác, nạo vét của Công ty Thành Danh trên sông La Tinh.

Đoàn kiểm tra 2 xã xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân nuôi vịt, chứ không phải do khai thác cát.

Liên quan đến vụ việc vụ đoàn kiểm tra của 2 xã Cát Tài, huyện Phù Cát và Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ sông La Tinh là do "người dân nuôi vịt, chứ không phải khai thác cát", Phó Giám Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định Hồ Đắc Chương cho rằng kết luận này là "tầm bậy", không đúng. Lâu nay, nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở bờ sông thường do lũ lụt, lạm dụng trong khai thác cát lòng sông... gây ra, chứ không có chuyện do "người dân nuôi vịt".

Theo ông Chương, hiện lòng sông La Tinh đã hạ thấp, nếu như tiếp tục có doanh nghiệp khai thác thì đê, kè dọc hai bên sông sẽ bị tàn phá. Quan điểm của Sở NN-PTNT là không nên cho phép doanh nghiệp nào khai thác cát tại vị trí trên, nếu muốn khai thác thì phải đợi từ 5 đến 7 năm, khi nguồn cát được bồi đắp theo dòng chảy thì mới tiếp tục cho phép khai thác tiếp.