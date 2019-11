Ngày 15-11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc cá chết nổi trắng hồ Đại An, phường 5, TP Đông Hà vào ngày 7-11.



Cá chết nổi ở hồ Đại An vào ngày 7-11

Theo Sở TN-MT Quảng Trị nguyên nhân khiến cá chết trong hồ Đại An là do thiếu oxy nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm oxy là do hệ thống thu gom nước đổ vào hồ không tách được hoàn toàn nước thải với nước mưa, nên một phần nước thải đô thị trong lưu vực vẫn đổ vào hồ làm suy giảm chất lượng nước. Các chất gây ô nhiễm NH4+ và NO2- có trong nước thải đã tiêu thụ nhiều oxy hòa tan của nước hồ.

Nhân viên môi trường chèo ghe vớt cá

Theo Sở TN-MT Quảng Trị, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trong hồ ngày 7-11 (khi xảy ra sự cố cá chết) cho thấy các thông số DO,NH4+,NO2- đều không đạt mức chất lượng B2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mức thấp nhất). Kết quả quan trắc lượng nước trong hồ từ ngày 8 và 9-11 (sau khi bơm nước hoạt động trở lại) cho thấy oxy hòa tan (DO) trong hồ đã được cải thiện đáng kể.

Nhân viên môi trường chèo ghe vớt cá

Theo báo cáo của Phòng TN-MT TP Đông Hà, vào ngày 31-10, TP Đông Hà đã cho xả bớt nước trong hồ Đại An để đề phòng ngập cục bộ do áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, hệ thống bơm nước tạo oxy ở hồ Đại An cũng ngừng hoạt động do bị kẹt đường ống bơm từ ngày 30-10 đến khi xảy ra sự cố cá chết.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, chiều tối 6-11, người dân sinh sống quanh khu vực hồ Đại An phát hiện nhiều cá chết, bơi ngửa bụng trên mặt hồ. Sau đó, Công ty Môi trường và Đô thị TP Đông Hà đã vớt được 3,6 tấn cá chết mang đi xử lý.