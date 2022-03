Ngày 15-3, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Đội điều tra hình sự Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đang phối hợp cùng Công an phường Cát Bi điều tra làm rõ nhóm côn đồ có hành vi sử dụng dao, kiếm, gậy gỗ và cả "hàng nóng" tấn công ông N.D.H. (42 tuổi, trú tại phường Cát Bi), gây náo loạn cả khu phố.



Theo thông tin điều tra ban đầu, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 25-2, ông N.D.H. cùng em là N.D.Th. (35 tuổi, trú tại tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang ngồi trước cửa nhà số 4, đường Cát Bi, phường Cát Bi thì bất ngờ Hoàng Anh T. (biệt danh Cu Kít, 33 tuổi, trú tại phường Cát Bi) cùng nhóm 10 đối tượng từ đâu ập đến sử dụng hung khí tấn công.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hoàng Anh T. đã đập vỡ điện thoại di động iPhone 11 của ông H., dùng vật giống súng bắn 1 phát trượt cánh tay trái ông H., gây thủng áo khoác nạn nhân.

Sau khi gây ra vụ ầm ĩ, náo loạn cả khu vực, nhóm Hoàng Anh T. lập tức rút khỏi hiện trường…

Trước đó, một nhóm đối tượng lạ mặt bất ngờ xuất hiện tổ chức quây tôn, dựng hàng rào lấn chiếm khoảng 50 m2 đất trong diện tích nhà số 4 đường Cát Bi.

Thông tin từ UBND phường Cát Bi cho hay nguồn gốc khu đất do UBND TP Hải Phòng giao cho Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC (trụ sở tại TP Hải Phòng) xây dựng khu tái định cư. Năm 2021, TP Hải Phòng thực hiện thu hồi đất xây dựng cầu Rào 1. Diện tích khu đất còn lại khoảng 316 m2 nằm bám sát mặt đường nhánh từ đường Bùi Viện đi vào đường Cát Bi. Thấy khu "đất vàng", một số đối tượng đã "nhảy dù" vào lấn chiếm trái phép…

Phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt vào chiếm đất, ông H, là con trai của ông N.D.L. (Cửa hàng trưởng thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC) đang quản lý, sử dụng diện tích đất này, đã cho người tháo dỡ tôn, rào chắn nên đã xảy ra sự việc trên.