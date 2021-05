Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, tính đến 17 giờ 30 ngày 23-5, đã có 95,65% cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



"Cao nhất là một địa phương có tỉ lệ bỏ phiếu đạt 99,92%; thấp nhất là một địa phương đạt 84%" - ông Bùi Văn Cường cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường

Đối với những khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà đã được tổ chức bầu cử và quyền chính trị của các công dân, trong đó có những công dân bị F0 đều đảm bảo. Tổ bầu cử đã cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước, các đơn vị phụ trách công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương triển khai, túc trực 24/24 giờ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho đến 17 giờ 30 giờ sáng nay chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường thông tin

Cử tri cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi, biên giới, hải đảo... đều đã nô nức đi bầu cử, thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đặc biệt là trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Không khí rất hân hoan, phấn khởi.

"Tại thời điểm này có thể khẳng định kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp".