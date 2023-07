Chiều 15-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế và tặng quà ban quản lý nghĩa trang.



Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình cầu nguyện Quốc thái dân an. Sau đó, ông và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách Nguyễn Minh Lực và Trần Bá Lưu ở TP Huế. Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

