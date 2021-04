Ngày 21-4, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Đức Nam (36 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Nguyễn Đức Nam tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, khuya 18-4, trên đường điều khiển xe máy về phòng trọ sau chầu nhậu, Nam dừng xe đi vệ sinh trước cửa cơ sở giết mổ ở thôn Thọ Tân (xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Thấy cơ sở sáng điện, không có người và nghe tiếng gà kêu nên Nam nảy sinh ý định trộm cắp. Người đàn ông này vô tư khiêng khoảng 10 lồng gà ra bên ngoài rồi lần lượt chở đi cất giấu phía sau một quán cà phê ở gần đó. Để tránh bị phát hiện, Nam khiêng nhiều lốp ôtô cũ đè lên ngụy trang rồi đi về phòng trọ ngủ.

Nguyễn Đức Nam chở cả chục thùng gà đưa đi cất giấu sau quán cà phê

Sáng hôm sau, chủ quán thức dậy phát hiện các lồng chứa gà vô chủ nên trình báo công an. Qua kiểm tra, công an phát hiện có tất cả 86 con gà nặng 140 kg được nhốt trong 9 chiếc lồng.

Clip: Camera ghi lại cảnh người đàn ông vô tư trộm cả chục thùng gà

Người bị hại cho biết ngoài số gà tang vật trên, ông còn bị mất 2 chiếc lồng chứa 20 con gà mái khác. Trong khi đó, Nam khai do nhậu xỉn và nhiều quá nên không nhớ chính xác, chỉ biết mình trộm khoảng 10 lồng gà.