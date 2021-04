"Em xin chú ấy vẫn không tha"



Chiều 2-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh trong đoạn clip được tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Khoảng 15 giờ, cả hai mới được xuất viện trở về nhà trong trạng thái vẫn còn hốt hoảng.



Em T. chưa hết hoảng loạn kể lại vụ việc với phóng viên Báo Người Lao Động

N.P.H.T. (SN 2007, ngụ trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10) giọng run run kể: "Chú bảo vệ dân phố nói em cứng đầu rồi đánh em túi bụi. Em xin chú ấy tha nhưng chú ấy vẫn đánh".



T. kể ba mẹ ly dị nên T. về sống với ba trên đường Cách Mạng Tháng 8 và mới bỏ học được mấy tháng.



"Mấy lần trước em vào trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) lấy cắp mấy thứ rồi đưa cho bạn N.D.T.A. (SN 2007, ngụ trên đường Bà Hạt, phường 9, quận 10, thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh xuất hiện trong clip - PV) nhưng những món đồ này đến nay chưa bán được", T. nói.



Tối 31-3, T. và A. rủ nhau đi chơi. Đến khuya, cả hai trèo qua tường rào vào khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Tố. Chưa lấy được gì thì bị 2 bảo vệ dân phố và bảo vệ trường phát hiện bắt giữ.



Cả 2 được đưa vào phòng giám thị của trường để chất vấn. Một bảo vệ dân phố hỏi T.: "Có phải mày đây không". T. chưa kịp nói thì bị bảo vệ dân phố này dùng tay chân đấm, đá vào mặt và người.



"Em bị đánh đau quá xin mấy chú tha nhưng vẫn bị đánh. Em chỉ biết ôm mặt chịu đòn. Bạn em ngồi bên cạnh cũng bị đánh đau quá khóc lóc van xin", T. nhớ lại.



Theo T., chỉ đến khi có người đến can ngăn thì nam bảo vệ dân phố mới dừng tay. Đến sáng, sau khi clip được tung lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc đăng tải thông tin, gia đình mới biết chuyện, đưa T. đến bệnh viện điều trị.



T. cho hay đến giờ vẫn còn đau nhức ở phần đầu, cổ, vai… "Em vẫn còn sợ lắm", T. nói.



Chiều cùng ngày, chúng tôi tìm đến nhà em A. thì em vừa lên trụ sở công an để cung cấp thông tin. Em A. thừa nhận với công an từng vào trường THCS Nguyễn Văn Tố lấy cắp vặt tài sản. Tối 31-3, em và T. mới trèo tường vào trường thì bị bắt lại. "Em bị đánh, van xin nhưng chú bảo vệ dân phố không tha", A. kể.

"Con tôi sai thì có pháp luật xử lý"



Chị M. (mẹ em T.) kể chị và chồng đã ly dị mấy năm nay. T. về sống với ba. Nhà chị ở xa nên thỉnh thoảng mới có cơ hội xuống thăm con.



Sáng 1-4, chị bắt đầu đi làm thì hàng xóm cầm điện thoại chạy qua nhà đưa cho chị xem đoạn clip T. và một thiếu niên khác bị đánh. Chị gọi cho T. thì được T. kể lại mọi chuyện nên lấy xe máy chạy về nhà cũ chở T. đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.



"Lúc mới vào viện, cháu kêu đau đầu và hoảng loạn. Tôi hỏi thì cháu kể bị đánh ở trường THCS Nguyễn Văn Tố. Nếu con tôi sai thì bị pháp luật trừng phạt, sao bảo vệ dân phố lại có quyền đánh nó như vậy? Tôi đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý thích đáng những người làm sai", bà M. mong mỏi.

Trước đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xác nhận có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp chính là 2 thiếu niên bị đánh ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10 - TP HCM) trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng.

Trong đó, em N.P.H.Th. (SN 2007) tỉnh táo lúc nhập viện, than đau ở vùng thái dương bên phải, không ói, sinh hiệu ổn định, không sưng nền phần mềm da đầu. Em được chẩn đoán chấn thương đầu do bạo hành, xử trí giảm đau. Em N.D.T.A. (SN 2007) than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, sinh hiệu ổn định, kiểm tra sức cơ 2 bên vẫn 5/5. Em A. được chẩn đoán chấn thương đầu và cổ do bạo hành, cũng xử trí giảm đau.

Hiện tại cả 2 bệnh nhân đều đã ổn định.

Công an TP HCM thông tin về vụ việc Theo Công an TP HCM, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 31-3, Tổ Bảo vệ dân phố phường 14, (quận 10) làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 đối tượng N.P.H.T và N.D.T.A vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên L.Q.H đã có hành vi đánh người như clip đã đăng tải. Công an phường 14 đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Trong đó, N.P.H.T và N.D.T.A (có người giám hộ) khai nhận từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10) nhưng đã bỏ học từ tháng 2-2021. N.P.H.T và N.D.T.A thừa nhận đã đột nhập nhiều lần (N.P.H.T 3 lần, N.D.T.A 5 lần) vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường. Liên quan vụ việc trên, UBND phường 14 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố L.Q.H. Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.