Tháng 2-2022, chúng tôi nhận nhiệm vụ từ Ban Biên tập Báo Người Lao Động về việc triển khai "Đường cờ Tổ quốc". Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, chương trình "Đường cờ Tổ quốc" đã nhận được sự đồng hành, hưởng ứng nồng nhiệt từ các cấp chính quyền đến người dân địa phương. Từ đó, những con đường rợp bóng Quốc kỳ xuất hiện ngày một nhiều, góp phần giúp các tuyến đường, tuyến phố thêm khởi sắc, khang trang.



Những lá cờ Tổ quốc đã thân thuộc với mỗi người dân nhưng khi được giương cao phấp phới tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hay trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng "18 thôn vườn trầu" (TP HCM), tuyến phố ven biển đắc địa nhất nhì TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), các trục đường chính trên các xã đảo thuộc tỉnh Bình Định, Trà Vinh hay khi đi qua khu di tích lịch sử cấp quốc gia đồng khởi Hòa Thịnh (tỉnh Phú Yên)… lại gây những xúc động bất ngờ. Niềm xúc động, tự hào ấy chính là động lực giúp chúng tôi thêm yêu và tự hào hơn khi thực hiện công việc ý nghĩa này.

“Đường cờ Tổ quốc” tại Long AnẢnh: Hoàng Triều

Nhớ lần vượt hơn 40 km từ TP HCM về huyện Tân Trụ, tỉnh Long An dự lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Tỉnh Đoàn Long An. Trong buổi lễ trang trọng, "Đường cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động được vinh danh là một trong những công trình thanh niên thiết thực. Sau buổi lễ, chúng tôi ghé thăm "Đường cờ Tổ quốc" đang được hoàn thiện nằm trên trục đường cắt ngang những đồng lúa, vườn thanh long ở ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân. Rảo bước dưới bóng cờ tung bay như reo vui trước gió, ông Trần Hải Phú, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Long An, nói sắp tới, khi "Đường cờ Tổ quốc" được hoàn thiện sẽ giúp bộ mặt nông thôn mới ở xã Đức Tân thêm khởi sắc, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công trình không chỉ là tài sản chung của chính quyền và người dân mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Ấn tượng nhất phải kể đến là buổi lễ trao tặng cờ Tổ quốc tại làng Thanh niên lập nghiệp Ninh Điền (tỉnh Tây Ninh). Một ngày đầu tháng 3-2022, từ TP HCM về Tây Ninh, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh Đoàn Tây Ninh và phát động xây dựng "Đường cờ Tổ quốc".

Dưới cái nắng bỏng rát của ngày đầu hè nơi biên giới, những người trẻ về đây lập nghiệp với trọng trách góp phần gìn giữ quê hương đã nâng niu những lá cờ Tổ quốc trên đôi bàn tay thô sạm. Tâm sự với chúng tôi, đại tá Phạm Đình Triệu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh - chia sẻ hình ảnh lá cờ Tổ quốc ở miền biên viễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp thanh niên, người dân thấy được ý nghĩa, xác định được trách nhiệm đối với việc bảo vệ thành quả cách mạng. Qua đó, đồng hành với bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, củng cố thế trận an ninh quốc phòng, tham gia bảo vệ vùng biên giới.

Đường về từ biên giới, nhìn những lá cờ Tổ quốc tựa hồn nước linh thiêng tung bay đầy kiêu hãnh, tim chúng tôi bất giác rạo rực niềm tự hào. Mỗi ngày, mục đích, ý nghĩa của "Đường cờ Tổ quốc" đang được hiện thực hóa.