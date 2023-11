Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường.



Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường xử lý sai phạm về khai thác khoáng sản

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 760 vụ, 57 tổ chức, 778 cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên. Trong đó, khởi tố 5 vụ với 9 đối tượng, xử phạt hành chính hơn 410 vụ với tổng số tiền hơn 7,4 tỉ đồng và chuyển ban ngành xử lý hơn 330 vụ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu lực lượng công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường.

Một bãi tập kết khoáng sản sai phạm

Yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Ruộng biến thành sông do khai thác cát

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú trọng việc sử dụng khoáng sản cho các dự án giao thông trọng điểm trên các địa bàn tỉnh, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, các loại tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm trong hoạt động quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường nói riêng. Quan điểm xử lý là bảo đảm công khai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…